Avala México pruebas fase 3 de vacuna Inovio contra el Covid

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló pruebas fase 3 en México para la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) de la marca estadounidense Inovio, por lo que el Gobierno federal sumaría otra dosis a su cartera para inmunización.

En un comunicado de prensa difundido en su sitio web oficial, Inovio, “empresa de biotecnología comprometida con medicamentos de ADN”, explicó que su vacuna se llama INO-4800 y que, tras la autorización de la Cofepris, trabaja con su socia Advaccine Biopharmaceuticals Suzhou.

“La vacuna Inovio también recibió autorización de fase 3 en Brasil y Filipinas. La fase 3 evaluará eficacia en un régimen de dos dosis administradas con un mes de diferencia. La empresa espera trabajar con autoridades sanitarias para avanzar en la lucha contra la pandemia”.

Inovio y Cofepris

La empresa busca evitar que el COVID-19 se haga endémico

Aseguró tener en mente a los millones de personas que todavía no se vacunan

Joseph Kim, presidente y director ejecutivo de Inovio, confió en que esa vacuna, que posteriormente podría ser aprobada por la Cofepris para uso de emergencia, cuenta con un “fuerte perfil de seguridad y termoestabilidad” para ayudar en la lucha contra el COVID-19.

Una entidad de Gobierno de Estados Unidos que apoyó las pruebas de la vacuna Inovio es el Departamento de Defensa, aunque hasta ahora, la Cofepris de México no se ha manifestado en redes sociales ni sitio web. Todos los voluntarios involucrados en las pruebas son mayores de 18 años.

Nueva vacuna COVID-19

Está compuesta por un plásmido de ADN diseñado con precisión

Produce una respuesta inmune “bien tolerada”, dijo Inovio

Es una de las pocas vacunas a base de ácido nucleico, estable a temperatura ambiente por más de un año, a 37° C durante más de un mes, con una vida útil proyectada de cinco años y no necesita ser congelada durante su transporte o almacenamiento.

“Es la primera empresa que ha demostrado clínicamente que un medicamento de ADN puede administrarse directamente a las células del cuerpo a través de un dispositivo inteligente patentado para producir una respuesta inmune robusta y tolerable”.

.@COFEPRIS has authorized the start of INOVIO’s global Phase 3 trial in Mexico for INO-4800, INOVIO’s #COVID19 DNA vaccine. This is the third country vaccine trial approval for INOVIO’s Phase 3 trial; previous allowances from Brazil and the Philippines. https://t.co/S75WMpg8z1 pic.twitter.com/MSIytcrLPY

— INOVIO Pharmaceuticals (@InovioPharma) September 22, 2021