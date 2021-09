¿Hay o no un “caballo negro”?

TAMAULIPAS.- La irrupción inesperada de Rodolfo González Valderrama como delegado de Programas Federales de Bienestar en Tamaulipas, viene a tornar más interesante, candente y cerrada la carrera por la nominación de Morena a la gubernatura.

Aunque desde el jueves se difundió profusamente la imagen de un oficio firmado por un alto funcionario federal encargado del área, hasta anoche González Valderrama ni el actual delegado José Ramón Gómez Leal, conocido como “JR”, habían confirmado o desmentido la especie que adquirió carta de naturalización como verdad irrefutable.

Personas usualmente muy bien enteradas de la política, que analizan escenarios y tienen acceso a información de primera mano lo daban por hecho desde hace días y parece que se confirmó.

La eventual designación de González Valderrama a partir del 1 de octubre, fecha en la que se inician las administraciones municipales, es una nueva etapa en la estrategia de Morena para buscar hacerse de la gubernatura de Tamaulipas en 2022, porque pasaría por la ruta de fortalecer mutuamente el trabajo del tampiqueño desde los municipios y en reciprocidad, el todavía director de RTC estaría siendo un apoyo para los nuevos Alcaldes, en su mayoría de filiación morenista.

Hay quienes en Tampico, Madero y Altamira ya comenzaron a hacer escenarios futuristas con base en el nombramiento no confirmado del funcionario, asegurando que puede ser el “caballo negro” que llegó a la competencia casi al final y por quien pocos o casi nadie apostaba su capital.

Claro, el hecho de que pueda asumir el cargo que controla todos los programas sociales y asistenciales del gobierno federal en el estado no significa que automáticamente González Valderrama vaya a ser el candidato de Morena a la gubernatura, porque enfrente tiene a otros aspirantes que han hecho una labor más intensa, de más tiempo y con enlaces en las bases, gracias a que han vivido en Tamaulipas por décadas.

Aún así, en las encuestas las cosas se han ido acomodando y sin problema podríamos decir que el grupo de más activos sigue estando integrado por el senador Américo Villarreal, el propio Rodolfo ahora con un impulso de proyección, la Alcaldesa expanista Maki Ortíz y el Presidente Municipal de Madero, Adrián Oseguera.

También están haciendo su luchita Felipe Garza Narváez, José Ramón Gómez, Mario López, Erasmo González y Héctor Martín Garza, más los que se vayan acumulando de aquí en adelante.

¿Hay o no un caballo negro” en la carrera por la candidatura de Morena al gobierno estatal? Los simpatizantes de Rodolfo dirán que sí, otros pensarán que tal vez y los más afirmarán que no hay tal, porque a pesar de que el tampiqueño contaría con todos los recursos y la estructura de los programas federales, el tiempo no le va a alcanzar para ser conocido -primer el indispensable filtro-, para ser tomado en cuenta en la encuesta.

Eso lo veremos más adelante, pero en ese sentido, González Valderrama va un largo trecho detrás de Américo, Maki y Adrián, por mencionar solamente a los más adelantados. Vamos a ver, porque las siguientes semanas van a ser cruciales para ver quién tiene la razón.

LOS MILLONARIOS PROYECTOS EN ALTAMIRA

Dos sectores densamente poblados concentran a miles de habitantes que trabajan en el corredor industrial, en el puerto y en numerosos negocios de Tampico, en las pareas comercial y de servicios.

En Monte Alto y en Laguna de la Puerta, ambos ubicados en Altamira, el gobierno de Alma Laura Amparán destinó en su quinquenio casi 150 millones de pesos para realizar proyectos de infraestructura urbana, hidráulica, aumento de la cobertura y mejoramiento de servicios, así como construcción, equipamiento y operación de centros de atención a menores, mujeres y adultos mayores, a través del DIF.

Proyectos ambiciosos que requirieron millonarias inversiones públicas para contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, dieron un cambio al rostro urbano y ayudaron a abatir el enorme rezago urbano que había en esas zonas.

SEBIEN, LA CLAVE EN LOS RESULTADOS

La semana que concluye, la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) de Tamaulipas siguió entregando apoyos a familias vulnerables de las zonas urbana y rural de municipios del sur.

El titular de la dependencia, Rómulo Garza Martínez y los respectivos coordinadores de la Comisión Estatal de Bienestar Emocional (CEABE) en Tampico, Germán Pacheco y en los municipios de Altamira y Mante, encabezaron los eventos en los que se hicieron llegar tinacos, apoyos alimentarios, equipo para reforzar tareas de limpieza y moiliario diverso a habitantes de colonias, ejidos y comunidades, como parte de las acciones que el gobierno estatal tiene.

La Sebien es un área clave para generar y destacar los resultados de la política social del gobierno estatal y por lo mismo, se da como un hecho que la estructura encabezada por Garza Martínez se está reforzando con un enfoque claro: Seguir siendo el brazo asistencial de la administración.

En Mante, por cierto, con Rómulo Garza estuvo César “Truco” Verástegui Ostos, el secretario general de gobierno que acudió en representación del gobernador Cabeza de Vaca a eventos de la Sebien y de Desarrollo Económico, pero de eso les cuento pronto.

