Decenas de mapaches merodean una colonia en Nuevo León

Durante los últimos días, decenas de mapaches han sido vistos por vecinos de la colonia Valle del Virrey, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La presencia de estos ejemplares ha sido calificada como una plaga, ya que se estima que se han detectado a más de 30 mapaches merodeando la zona, generalmente durante las noches.

Los habitantes de este sector se han mostrado preocupados, ya que los animalitos invaden sus propiedades, de hecho, suelen subirse a las azoteas y, en el peor de los casos, han llegado a comerse mercancía de algunos pequeños comercios.

Ante esto, muchas familias han tenido que asegurar sus ventanas y barandales, no sin antes haber hecho el respectivo reporte a las autoridades municipales para que se encarguen de estos pequeños mamíferos.

En uno de los tantos videos compartidos, se puede apreciar a por lo menos tres mapaches comiendo; segundos después, un cuarto animalito baja desde un árbol y se une a sus “amigos”.

Cabe señalar que los mapaches son animales que suelen habitar en bosques y zonas verdes; sin embargo, es muy normal verlos en la urbe, escondiéndose en garajes y áticos, así como alimentándose de los desperdicios que las familias depositan en los contenedores de basura.

Pueden ser portadores de rabia

Luego de que se evidenciara la excesiva presencia de mapaches en la colonia Valle del Virrey, en el municipio de Juárez, Nuevo León, un biólogo recomendó que lo ideal es no interactuar con ellos.

En entrevista, el especialista Roberto Chavarría compartió que, ante la presencia de estos animales en dicho municipio, lo correcto sería que la población tome recomendaciones como si se tratara de un oso y no los acostumbre a darles comida y que tengan cuidados de no dejar la basura fuera del hogar, pues esto podría incentivar su permanencia.

“En las zonas urbanas llegan a crear problemas con la basura, llegan a crear problemas en las casas, al meterse en lugares que uno no imaginaría”, señaló Chavarría.

Así mismo, apuntó que sería prudente que la autoridad pueda hacer una evaluación del caso y reubicarlos para evitar riesgos a la población.

“Un llamado a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para que haga una evaluación del área, haga una evaluación de la población y ver si es factible poder reubicarlos en otra zona cercano a un río y que sea viable para que no se pierda esa especie”, indicó.

Advirtió que existen riesgos alrededor de dichos animales pues al ser silvestres podrían causar un ataque o mordedura, pero también ante el riesgo de ser portadores rabia o de un gusano que se aloja en ellos y que se podría pasarse a los seres humanos.

Sin embargo, dijo, la población de mapaches se ha ido recuperando y se deben cuidar y no maltratarlos.

“(Hay que) tener un respeto y un cuidado por la vida silvestre en todas sus formas, desde las aves, ranas, peces, mamíferos en este caso, reptiles, porque poco a poco vamos desarrollando la ciudad hacia lugares donde no existía, no había casas, no había poblaciones y la fauna también responde. Hay que aprender a convivir y conllevarnos con nuestros vecinos en este caso, con los animales viven cerca de la zona donde ahora están nuestras residencias”, concluyó.