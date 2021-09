“Podría ser candidata a un puesto de elección popular en el futuro”: Mariana Rodríguez

MÉXICO.- Mariana Rodríguez, empresaria, influencer y esposa de Samuel García, afirmó que no descarta ser candidata a un puesto de elección popular en un futuro.

En entrevista con Milenio, Mariana Rodríguez indicó que consideraría ser candidata mientras sea para ayudar a la población.

Además de ser algo que Mariana Rodríguez desee en el futuro y no se lo impongan, agregó.

“Pues no lo descarto, porque la vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto; si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos”

MARIANA RODRÍGUEZ

Esto a escasos días de que Samuel García tome protesta como gobernador constitucional de Nuevo León.

Mariana Rodríguez no asumirá la presidencia del DIF de Nuevo León

Mariana Rodríguez aseguró que no asumirá la presidencia del DIF tal como suele ocurrir con las parejas de los gobernadores.

En este sentido, Mariana Rodríguez detalló que su negativa de tomar la presidencia del DIF se debe a que sólo es un “rol simbólico”.

Consideró que el DIF se designa “en automático” a las esposas de los gobernadores, por lo que quiere romper ese patrón.

Asimismo, señaló que junto con su esposo Samuel García se han posicionado como pareja, como complemento y no como que ella “le está haciendo un favor a él”.

“Creo que Samuel y yo nos hemos posicionado mucho como pareja, que nos complementamos uno al otro, no el yo estarle haciendo un favor en un puesto”

MARIANA RODRÍGUEZ

Por ello, dijo, creará la oficina “Amar a Nuevo León”, donde Rodríguez pretende trabajar con todas las Secretarías de Nuevo León.

¿Qué temas atenderá Mariana Rodríguez en el gobierno de Nuevo León?

Mariana Rodríguez indicó que son 10 temáticas con las que arrancará su etapa como servidora pública.

Adopciones en Capullos (albergue del DIF nuevoleonés que brinda protección y asistencia social a menores víctimas de maltrato y de violencia familiar)

niños con discapacidad

los centros de atención a personas con discapacidad

la obesidad

violencia obstétrica

el embarazo en niñas

adicciones en adolescentes

las Pymes

protección animal

atención al sur de Nuevo León

“Para mí fue una de las experiencias que más me tocó el corazón en campaña. El sur de Nuevo León está olvidado y hay muchísima pobreza”, sostuvo Mariana Rodríguez.

Mariana Rodríguez expresó que con la nueva administración en Nuevo León encabezada por Samuel García esperaría que la gente retome la confianza en los políticos y que se sumen a la política.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS