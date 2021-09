Prevé Pfizer que en un año se pueda volver a la ‘normalidad’

MUNDO.- El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó este domingo que en “un año” volverá la “vida normal” tras la COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse “anualmente” contra la enfermedad

Pfizer junto con BioNTech desarrollaron una de las vacunas que han mostrado eficacia contra la COVID-19. “En un año, creo que seremos capaces de volver a la vida normal”, aseguró en una entrevista en la cadena televisiva ABC.

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life."

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/ZEtN4g8CW4 pic.twitter.com/toCyIIre4N

— ABC News Politics (@ABCPolitics) September 26, 2021