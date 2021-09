Google Meet reportó fallas a nivel mundial

MÉXICO.- Usuarios reportaron fallas en el servicio de videoconferencias de Google Meet la mañana de este martes 28 de septiembre. Por medio de redes sociales dieron a conocer algunas de las deficiencias para usar la plataforma y el no poder realizar sus reuniones de trabajo o clases a distancia.

El portal Downdetector reportó fallas desde al rededor de las 9:00 de la mañana y los reportes crecieron conforme fue avanzando la hora, alojando al rededor de 300 quejas en menos de una hora.

Los principales problemas que se reportaron fueron “Conexión de servidor” en 61 por ciento de los casos, “Sitio web” en 19 por ciento y “Unirse a la conferencia” también en 19 por ciento.

Si, en el trabajo también nos está fallando — ArtemHet (@ArtemHet) September 28, 2021 En redes sociales no reportaron la caída de la plataforma como tal, pero sí constantes fallas al intentar usar el servicio: como no lograr ingresar a las videoconferencias y también que constantemente los sacaba de las salas virtuales, causando dificultades para realizar sus actividades.

El pasado 19 se agosto se había presentado una situación similar con Google Meet, y se ha convertido una constante la falla de servicios en línea, tras la pandemia por covid-19, lo cual incentivó el uso de plataformas digitales para distintos fines.

Al momento, Google México o alguna otra dependencia de Google no se ha manifestado mediante sus redes sociales sobre los problemas en su plataforma, pero los usuarios esperan que el servicio se pueda reinstaurar a la brevedad.

Tampoco se sabe qué es lo que puede estar ocasionando las fallas. Usuarios reaccionan a la caída de Google Meet Por medio de redes sociales manifestaron las dificultades del que Google Meet esté fallando; sin embargo, hubo usuarios que no le vieron una cara no tan mala a la situación… sobre todo quienes les tocaba exponer o revisar algo que no leyeron para sus clases.

A alguien mas le falla #GoogleMeet?? ???????? — almita (@almavzg) September 28, 2021

Inshi Google meet me anda fallando y me saca de las llamadas — cade •⋆✧⋆• (@KIJ000909HCJMN) September 28, 2021

CON INFORMACIÓN DE MILENIO