Epidemia de zombis

Si le preguntáramos como se llama el dirigente de Morena en Tamaulipas, la respuesta se la podemos adelantar desde hoy, nos diría que no.

Para una inmensa mayoría es un desconocido, pero no se preocupe ni siquiera los propios morenistas lo tienen claro y solo reconocen los liderazgos de sus diputados federales, alcaldes y hasta el Senador.

Los líderes de otros partidos son más reconocidos a pesar de que el partido de la IVT es el número en el país y no se diga en Tamaulipas, donde gobierna las principales alcaldías que van desde Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, ciudad Victoria, Altamira y Madero.

Todos los que siguen el mundo de la política conocen los nombres de los líderes del PAN, PRI, MC, PT, Verde y hasta el PRD.

De Morena no hay nada que distinga a su dirigencia y de este tamaño es la responsabilidad que dicen le van a entregar al reynosense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ

LEAL, quien deja de manera vergonzosa la coordinación de las delegaciones federales. El JR hasta el último momento luchó por conservar la posición, de hecho cuando la noticia se filtró desde sus oficinas hizo toda clase de llamadas y pretendió cobrar los favores millonarios con sus contactos en Palacio Nacional.

Nada funcionó, la suerte de JR estaba echada y se le avisó que su relevó llega a partir del primero de octubre.

Ahora, algunos de sus colaboradores

y aduladores señalaron que el JR recibirá como premio de consolación la coordinación estatal de Morena, el mismo cargo que tuvo DAVID MONREAL antes de ser candidato y posteriormente gobernador de Zacatecas.

Sin embargo, los propios morenistas

ven con enfado esta versión, pues de hecho lo acusan de haber entregado el padrón

de beneficiarios de la IVT al PAN para que pudieran utilizarlos en las elecciones locales. Otro punto en su contra es que nadie de

los líderes visibles de Morena salió en su defensa cuando se anunciaba su baja y por el contrario corrieron a felicitar en las redes o vía telefónica a su sucesor RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Claro JR tiene muchos puntos en contra, los alcaldes, diputados locales, federales y hasta senadores no lo verían como su líder, la desconfianza es enorme y seguramente después de años de silencio y soportarlo seguramente le harán saber su negativa. Siempre lo vieron como un error de la IVT y seguramente lo rechazan como líder.

Es tiempo de adelgazar la lista de aspirantes, ya salió el senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN quien declaró su adhesión al proyecto de GONZÁLEZ VALDERRAMA. Para que despertar muertos, los zombies pueden traer epidemias. En el encuentro con el magisterio al Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERASTEGUI OSTOS no le pudo ir de mejor manera.

El líder de la Sección 30, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ agradeció su intervención para la firma del convenio

que permite a los burócratas estatales que garanticen y amplíen su fondo de pensiones.

“CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS hizo lo propio para que este convenio se llevara a cabo, acción noble y de beneficio para los trabajadores”.

Este convenio fue firmado por el gobernador FRANCISCO GARCÍA; la íder del Sutspet, BLANCA VALLES; el titular del IPSSET, LEONEL SALINAS MARTÍNEZ, además del profe RIGOBERTO y el “truco” VERASTEGUI.

El Secretario General, afirmó que la actual administración estatal se preocupa

y ocupa por dar mayor seguridad social a

los trabajadores estatales. Burócratas y maestros parece que ya marcan su camino para el 2022. El truco tiene manga ancha y es azul.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ