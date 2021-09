Inés Gómez Mont sí pisará la cárcel: Mhoni Vidente

MÉXICO.- En los últimos años, la credibilidad de Mhoni Vidente ha ido en aumento debido a que ha acertado en sus diferentes predicciones, por lo que es muy recurrente que se le consulte sobre diferentes temas de interés de la vida pública del país y de la farándula, en esta ocasión, la reconocida pitonisa adelantó que Inés Gómez Mont sí pisará la cárcel, además, aseguró que esta lamentable situación por la que atraviesa la querida conductora es obra de una brujería, por lo que a continuación te decimos todo lo que dijo Mhoni Vidente al respecto.

Fue durante una entrevista con El Heraldo de México, donde Mhoni Vidente aseguró que Inés Gómez Mont ya se separó de su esposo, el abogado, Víctor Álvarez Puga, quien también es requerido por las autoridades. “Inés Gómez Mont hace una declaración en la que ella se defiende sola, no defiende al marido, para mí que ya se separaron”, sentenció Mhoni Vidente.

Inés Gómez Mont víctima de la brujería

“Todo lo que le está pasando a Inés es una brujería muy fuerte que le hicieron,es algo en lo que también ella estuvo involucrada, pero algo le hizo perder la sensatez de decir “si mi marido está involucrado, pues yo no me involucro”, pero Inés Gómez Mont firma completamente el acta constitutiva de los negocios, por eso está implicada”, aseguró la reconocida pitonisa.

Mhoni Vidente mencionó que, tantas tragedias en la vida de Inés Gómez Mont no pueden ser obra de la casualidad y recordó que la conductora presenta graves problemas de salud desde hace algunos años, además, aseguró que sí ve presa a la ex colaboradora de “Ventaneando”, así como Laura Bozzo, quien también es buscada por la justicia.

“A Inés Gómez Mont sí la veo presa lamentablemente a Laura Bozzo también, ya le emitieron ficha roja, pero está en la Ciudad de México” aseguró Mhoni Vidente, quien para finalizar el tema aseguró que lo mejor que puede hacer la conductora es presentarse ante las autoridades y defenderse con el apoyo de su familia.

“Lo mejor que puede hacer Inés es venirse para acá, traer una buena defensa, pues sus tíos, toda su familia son abogados, tienen un bufete de abogados y ya han de estar trabajando en eso para que pueda defenderse directamente aquí deslindándose completamente del esposo, pues él fue quien la involucró”, finalizó Mhoni Vidente.

Inés Gómez Mont se declara inocente

A través de un nuevo comunicado difundido en las redes sociales oficiales de Inés Gómez Mont, la conductora aseguró categóricamente que es inocente, sin embargo, detalló que ya se encuentra preparando su defensa para salir bien librada de este proceso legal que pesa en su contra.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, escribió Inés Gómez Mont, quien aseguró que se defenderá con todos sus medios para que no se cometa una injusticia.

