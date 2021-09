Las dudas sobre alcaldes y diputados morenistas

En cuestión de horas, se sabrá si la Cuarta Transformación es cosa seria y si las nuevas figuras políticas de Morena en Tamaulipas están dispuestas hacer sentir el cambio que todo mundo está gritando y reclamando.

Por un lado, hay que esperar si los diputados morenitas que por primera vez en la historia serán mayoría en el Congreso del Estado, harán sentir su presencia y su deseo, echando abajo las reformas que aprobaron los diputados del PAN que son consideradas por muchos como anticonstitucionales.

¿Lo harán?, esa es la pregunta y la duda que todos tienen en Tamaulipas, porque hasta donde se sabe, ninguno de los nuevos legisladores, incluyendo su presidente Armando Zertuche Zuani han dicho esta boca es mía. Existe un silencio sobre el tema y también se sospecha que a algunos diputados ya les llegaron al precio.

De acuerdo a la información que se tiene, en la agenda de la nueva legislatura morenista, no existe ningún tema relacionado con el tema del desafuero, con el blindaje de seguridad que se acaba de aprobar para los funcionarios del régimen y que desataron comentarios nada agradables.

Existe eso sí, un pleito interno sobre el reparto de comisiones y el botín presupuestal, en donde se habla de uñas largas y agandalles de los que llegan; es decir, están mandando señales que pueden ser más incongruentes y pillos que los que están por irse.

Algunos dicen que hay que pensar en positivo y darles el beneficio de la duda, sin embargo, las condiciones no están para tolerarse.

Otros que tienen la oportunidad de demostrar que la 4T es una realidad, son los alcaldes morenistas que estarán tomando protesta en las próximas 48 horas.

También sobre ellos existe incertidumbre. ¿Se atreverán a aplicar hacer gobiernos diferentes?, ¿tendrán el valor para romper esquemas y enjuiciar a los malos gobiernos que están por irse?, porque motivos sobran: las alcaldías están saqueadas y están dejando evidencias contundentes de corrupción. ¿procederán contra ellos o ellas?.

Hasta ahora diputados y alcaldes de Morena tienen ese reto: imprimir el sello de la 4T en Tamaulipas. Pero las dudas existen y están sustentadas, porque ni desde el poder legislativo ni desde las alcaldías hay una narrativa convincente que diga que esto va a cambiar.

¿Qué es lo que espera la gente que votó por diputados y alcaldes?.

Primero, tienen que hacerse sentir. Que la corrupción, que los funcionarios y servidores públicos asuman una actitud diferentes frente a los gobernados. Que el no mentir, no robar y no traicionar sea norma desde el primer día de gobierno.

El beneficio de la duda la tienen, pero el voto de confianza que algunos están pidiendo, no, porque el cambio debe sentirse desde el primer día, y no esperar meses o un año para ver resultados. El tiempo apremia y los problemas son muchos como para experimentar ahora.

Desde este viernes, están todos en la mira y bajo el escrutinio. Los excusas y los pretextos ya no valen.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA