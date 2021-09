Liberan a Cristóbal Rosales, ex subsecretario de Egresos

VICTORIA, Tam.- Cristobal Gerardo “R”, ex subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado durante el gobierno de Egidio Torre Cantú (2011-2016), fue puesto hoy en libertad, luego de ser detenido el pasado 20 de julio del 2020 en Polanco en la Ciudad de México.

La detención del ex funcionario fue cumplimentada en ese momento, al ser acusado de por su probable participación en los delitos de uso indebido de atribuciones ey facultades en agravio del Gobierno de Tamaulipas, según consta en la carpeta 143/2018.

En audiencia de revisión de medidacautelar, desahogada en la sala de Padilla, una jueza ordenó la libertad inmediata de Cristobal Gerardo “R”, revocando con ello la medida cautelar de prisión preventiva.

La juez de control cambió la medida cautelar, en apego a las fracciones I, 11 Y V, del artículo 155 del Código Penal de Procedimientos Penales, que refiere a la presentación periódica ante le juez o autoridad distinta que se le asigne, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), acusó que a través de 52 empresas factureras, se generó un quebranto al erario estatal por 2 mil millones de pesos.

El titular de la Unidad, en ese entonces, Raúl Ramírez Castañeda, identificó al notario Marco Antonio (N) y el ex subsecretario de Egresos de la pasada administración, Cristobal (N), como los que comandaban una célula delictiva, que crearon 52 empresas falsas.

En esta célula, también implicaron a Jorge Silvestre “N”, ex Secretario de Finanzas y Jorge “N”, ex Jefe de Pagos de la Secretaría de Finanzas, durante la administración del ex gobernador Torre Cantú.

Por Perla Reséndez