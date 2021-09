Somos una generación de humanos con la oportunidad de haber atestiguado la caída del muro de Berlín, la presidencia del primer afroamericano en Estados Unidos y el acelerado despegue económico de China, Rusia, incluso, África; sin dejar de mencionar a la gran política y gobernante Ángela Merkel, que de verdad dejó una Alemania TRANSFORMADA, incluso vimos juntos la inmortalidad de la Reina Isabel, de Inglaterra.

En el ámbito nacional, vimos a algunos otros trabajaron, hasta hay quienes dieron la vida por la histórica transición y transformación democrática del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cediendo el poder al PAN, hasta mutar y convertirse en Morena “guinda”. También, vimos el surgimiento, auge, clímax y debacle de la estrella deportiva Julio César Chávez, sin dejar de mencionar que su segunda vida, ya alejado de drogas, vicios y excesos también ha sido parte de esta bendita generación de mexicanos.

Sí, hoy amanecí reflexivo, y me gustaría estar seguro que estamos siendo respetuosos de estos cambios, que somos capaces de valorar el esfuerzo de todos aquellos que han trabajado por una mejor democracia, por un México que sea libre, lindo y querido, una nación próspera y por ese país que merece menos pobres. Quisiera estar seguro que somos capaces no solamente de leer a los adversarios del poder, sino que igual nos damos la oportunidad de echarle una vista a los aplaudidores voceros del sistema. Al respecto, usted no se imagina cuánto me apasiona que los de izquierda recriminan mi pensar y la derecha diga que nada me embona; es divertido, pero estoy seguro que a diferencia de ellos, yo me la paso mejor al final del día.

El 30 de septiembre del año en curso, los tamaulipecos tendrán la dicha de ver la entrada triunfal de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Tamaulipas, la que pinta como enemiga del gobernador de derecha Francisco Javier García Cabeza de Vaca; esta camada de diputados tendrá la dicha de tomar decisiones por la entidad y no basadas en sus días hormonales.

Por consiguiente, los 43 municipios tamaulipecos renovarán sus Cabildos; en Tampico como en Ciudad Madero, Chucho Nader y Adrián Oseguera se vanaglorian con la histórica reelección.

Chucho, rompe con muchos mitos, es el primer presidente municipal de Tampico que logró unificar a las familias y adinerados por un Tampico que brille, no solo eso, además, desde su primera victoria fue el único que logró ganarle en las urnas a la leyenda viviente Magda Peraza Guerra, y si de su ascendencia hablamos, es también el primero en la historia; todo lo anterior aunado a un orden financiero, ahora sí que tiene todo para sorprendernos. No hay pretextos.

Adrián, siempre de mucha bota y bien fajado, hizo a un lado a los intransigentes morenistas, saltó las trancas del PRD y se metió al corral guinda para guiar a las vacas y animales domésticos del establo; las cosas le han salido de la mejor manera, ahora con la experiencia en la industria de los hidrocarburos y su alcaldía por repetir ya no tiene pretexto alguno y debe sentarse en breve con Chucho para que juntos hagan de la Zona Metropolitana de Tampico el área de mayor esplendor de Tamaulipas y noreste de México.

Si no aprovechan, de los mejores alcaldes, serán los más grandes perdedores de la historia.

En la intimidad…La Ciudad y Puerto de Tampico está lista para la celebración de Convenciones Nacionales, y rapidisimo comienza la nueva normalidad de este tipo de reuniones con la Asociación MExicana de Mujeres Jefas de Empresas a efectuarse en el EXPO TAM del 30 de octubre al 2 de noviembre… Las mujeres que generan empleo en la ciudad están con Chucho Nader.

¿Y qué creen? La mascota ladrando.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

@dect1608