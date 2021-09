“Víctor” se convierte en tormenta tropical en el Atlántico

MÉXICO.- La época de huracanes y tormentas sigue atacando a Estados Unidos. Este miércoles, el Centro Nacional de Huracanes confirmó que la depresión tropical 20 que se formó este miércoles ya se convirtió en tormenta y se espera que se convierta en huracán en los próximos días.

Hasta el momento se encuentra lejos de territorio estadounidense, por lo que no hay vigilancia ni aviso en las costas del Atlántico, pero eso no quita la posibilidad que la tormenta tropical “Víctor” se convierta en huracán en uno o dos días, por lo que se debe tener cuidado en los lugares por donde está pasando, en este caso, Cabo Verde.

Por el momento se mantienen ocupados con el huracán Sam de categoría 4, mismo que está causando estragos en el noreste del país. El movimiento del huracán es en dirección a Miami, por lo que las autoridades ya están aplicando el protocolo para evitar una catástrofe, según información de NHC.

Tropical Storm #Victor, the 20th named storm of the 2021 NATL hurricane season, has formed in the E Atlantic, passing well S of the Cabo Verde Islands. Strengthening is forecast over the next several days as the system moves WNW to NW away from land.https://t.co/vDiwOin3AO pic.twitter.com/FyDwrfQNTn

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2021