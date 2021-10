“No les vamos a fallar ’’: Armando Martínez Manríquez

ALTAMIRA, TAMAULIPAS. – “No les vamos a fallar, sabremos honrar la palabra empeñada en nuestra campaña política pues tenemos muy claro que el pueblo pone y el pueblo quita’’ afirmó el alcalde Armando Martínez Manríquez

en su primer mensaje a la población tras la toma de protesta.

Aseveró que unicia una transformación de la vida pública de Altamira, y la culminación de una época de privilegios de servidores públicos que se servían del erario.

“Hoy inicia una nueva era con un gobierno de esperanza y cambio verdadero que tiene como prioridad a los ciudadanos altamirenses’ explicó.

Acompañado de su esposa Rosa Irma Luque de Martínez, presidenta del Sistema DIF Altamira, y brazo fuerte de la Cuarta Transformación, del diputado Erasmo González Robledo así como de los ediles integrantes del cabildo expresó que los altamirenses exigen un gobierno de resultados, que resuelva las graves carencias que tiene el municipio en servicios públicos.

A la par de ello anunció que habrá servicios médicos de calidad y sin pago alguno en el Sistema Municipal DIF, con ambulancias y personal capacitado para atender a los más necesitados.

Martinez Manriquez señaló que los ciudadanos votaron por una ciudad limpia e iluminada, con parques y jardines en condiciones dignas para el esparcimiento de las familias, con campos deportivos siempre en óptimas condiciones para tener una vida saludable.

En el mensaje emitido a la población citó la agenda en que se basará el Gobierno Municipal que inicia con el Plan de 100 Días, que antecede a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo por los próximos 3 años, donde se planteará una profunda transformación de la vida pública en nuestro municipio.

Señaló que los altamirenses aspiran a tener un Gobierno Municipal que cumpla los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar, con la confianza que el pueblo de Altamira depositó con su voto en los síndicos, regidores de mayoría y de representación popular y en el presidente municipal.

De igual manera, indicó que integrarán un gobierno honesto y facilitador de la inversión, que trabaje día a día para eliminar la corrupción y la impunidad que tiene en el atraso a Altamira; un gobierno austero, sin privilegios a los servidores públicos y sin influyentismo; un gobierno transparente que informe a los ciudadanos sus actividades y gestiones.

Martínez Manriquez dijo ese informe l se efectuará a través de una mañanera todos los lunes de 6:00 a 7:00 de la mañana que será transmitido por las redes sociales institucionales desde la Sala de Cabildo del Ayuntamiento; encabezando además un gobierno democrático, que promueva la participación de los ciudadanos en la integración de la agenda pública.

“Quienes colaboren en la administración municipal tienen que entender que serán servidores públicos que vienen a servir al pueblo y no a servirse de él; que tienen un patrón, un jefe, que pagará por nuestro trabajo y que tenemos que rendirle cuentas de nuestra actividad. Ese patrón es el pueblo de Altamira y trabajaremos incansablemente para demostrar que no somos iguales, que somos diferentes y que no tenemos ninguna posibilidad de fallarle. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; por el bien de todos, primero los altamirenses’’, dijo.

Martínez Manríquez detalló que dentro de las prioridades de su gobierno, figuran el saneamiento y recuperación del sistema lagunario de la laguna de Champayán para garantizar un suministro de agua de calidad, haciendo hincapié que la COMAPA Altamira se queda en Altamira, debiendo cumplir su compromiso de suministrar agua potable de calidad y la reparación de cárcamos; optimización de los servicios públicos iniciando con el de recolección de basura, implementando además el programa “Altamira se Ilumina’’; abatir el enorme rezago en materia de pavimentación; moralizar la Dirección de Tránsito.

La gestión de un Hospital Regional del Seguro Social de especialidades; impulsar los programas de regeneración de vivienda y legitimar terrenos y casas-habitación que no cuenten con escrituras; mejoramiento de la infraestructura educativa con un apoyo sin precedentes a la Educación y becas educativas; la construcción de un auditorio; una Unidad Deportiva funcional y con fuerte apoyo al deporte y a la cultura; la instalación del Instituto Municipal de la Juventud Altamirense; bolsa de trabajo para técnicos y profesionistas egresados de escuelas de Altamira; impulsar una Ventanilla Única con un área especial de atención para concentrar trámites de empresas que requieran de licencias y permisos de construcción, el mejoramiento de todos los servicios de la clínica DIF Altamira con nueva ambulancia, y la entrega mensual de despensas a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.

El alcalde Armando Martínez Manríquez agradeció la confianza del pueblo de Altamira, así como a sus padres Armando Martínez Saucedo y María Elena Manríquez Álvarez, por impulsarlo en su proyecto, reiterando que no les fallará a los altamirenses y que pondrá su mayor esfuerzo junto con el cabildo y sus colaboradores para lograr la transformación de Altamira en un municipio ejemplar “porque Altamira somos todos”.