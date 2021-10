Quita Tribunal otra diputación “pluri” al PRI y se la da al PAN

VICTORIA, Tam.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió por mayoría de votos, devolver al PAN una diputación local en el Congreso de Tamaulipas.

Durante la sesión, se dio cuenta de los recursos de reconsideración 1830, 1896 y 1903, interpuestos por el PAN, PT y su candidato y del partido Movimiento Ciudadano, para controvertir la sentencia de la sala Monterrey, que modificó la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas y en plenitud de jurisdicción, realizó la asignación de diputados de representación proporcional en Tamaulipas.

El Magistrado José Luis Vargas Valdez, propuso desechar la demanda del PT y su candidato, ya que no planteaba aspectos de constitucional o convencionalidad.

Por otra parte, se consideró fundado el agravio en que se plantea que se debió reasignar al Partido Acción Nacional, una segunda diputación por sub representación, ello, porque era el partido que tenía la mayor sub representación.

“En consecuencia, se propuso modificar el resolución impugnada, reasignar las curules y verificar la integración paritaria del Congreso, a partir de la nueva asignación”.

La Magistrada Janine Otalora Malassis, señaló que los recursos debían ser desechados, porque la Sala Monterrey, sólo analizó en la resolución impugnada, cuestiones de legalidad en el aspecto de la asignación de la fórmula para la asignación de diputaciones de representación proporcional, lo que fue avalado por el Magistrado Indalfer Infante González quien coincidió con su compañera Magistrada al considerar que no hubo un análisis constitucional o aplicación de normas.

El Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón apoyó la propuesta al señalar que el partido más sub representado es el de Acción Nacional y por tanto, debe corresponder la curul a dicho partido y no al PRI, como fue asignado.

La Magistrada Mónica Arali Soto Fregoso, dijo que resultó indebido el proceder de la Sala Regional al quitar dos diputados al partido sobre representado, decidió asignarlas a dos partidos diferentes, ya que, en lugar de optar por una interpretación constitucional, decidió inclinarse por una legal, afectando el principio de proporcionalidad que debe mantenerse entre votos y diputaciones.

A través de su cuenta de Facebook, Alejandro Guevara Cobos, dijo acatar la decisión, deseando éxito a la actual legislatura.

“Dentro de mi profesionalidad política, tengo el deber de informar a ustedes, que en este momento, acato la instrucción de la Sala Superior del Tribunal de Justicia de la Nación, siempre lo haré, deseándole a mis compañeros diputados, que está 65 Legislatura, que tengas éxito, que lo hagan bien, con transparencia, con experiencia y congruencia, que sea por Tamaulipas, que sea por México”, señaló.

POR Perla Reséndez