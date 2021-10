Ofrece Gattás regularización de los servicios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El nuevo alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattas Báez, se comprometió a restablecer en un periodo de 100 días los servicios públicos con un programa emergente.

Adelantó que su primer acción será reforzar la recolección de basura, desde este viernes y todo el fin de semana se esperan recoger más de mil 500 toneladas.

Anunció que desde el primer día se atenderá el desabasto de agua, y el problema de alumbrado público.

Este jueves tomó protesta como nuevo alcalde de Ciudad Victoria, en sustitución de la alcaldesa saliente Pilar Gómez Leal en un evento al que asistió con la representación del gobierno del estado Carlos Alberto García González, autoridades civiles y militares. Durante su mensaje dijo estar consciente de que la sociedad espera un cambio por lo que dijo que no les fallará.

“Con la legitimidad que me da la voluntad y el respaldo popular me comprometo a obedecer su mandato, este es un parteaguas en el devenir histórico de Victoria, gobernará el municipio un Cabildo con ideología de izquierda, progresista y popular”, señaló en su discurso.

Reiteró que su lema será no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, que su administración será de puertas abiertas, y que tendrá un gobierno con finanzas sanas y austero.

“Estoy consciente de que la sociedad espera mucho de nosotros, no les fallaremos, venimos a iniciar la transformación de la vida pública del municipio”, señaló.

Aseguró que apoyará el resurgimiento de la economía, gestionará apoyos para agricultura, ganaderías y para emprendedores micros y medianas empresas. Pidió al representante del gobernador llevar un mensaje al ejecutivo estatal:

“Respetaremos su investidura y competencia y de igual manera exigiremos respeto institucional por el pueblo y la autoridad municipal, mantendremos buenas relaciones con su administración buscando la colaboración en asuntos que beneficien a los victorenses, queremos dialogar para definir una política financiera de apoyo del estado a problemas del agua, pavimentación, limpieza y alumbrado público”.

Dijo que apoya las políticas del gobierno de la República ante el que acudirá para bajar recursos.

“El diálogo los acuerdos y consensos será las divisas de mi gobierno pero no soy ningún dejado mi único jefe es el pueblo de Victoria”, señaló.

Por su parte el representante del gobernador, el Secretario de Desarrollo Económico Carlos García, dijo que el gobernador le instruyó para dar un mensaje a las nuevas autoridades municipales y a la sociedad de Victoria, en el sentido de que municipio y estado son dos eslabones que deben de permanecer unidos, para cumplir con su tarea de servir a la gente, “para Ciudad Victoria, hoy comienza a escribirse una nueva página en su historia”.

“Con este acto se comprueba que Tamaulipas vive una democracia sólida, donde la voluntad ciudadana es mandato popular”, señaló y dijo que están convencidos de que el nuevo gobierno municipal privilegiará los intereses de la ciudadanía, que el gobierno del estado será un cercano acompañante de autoridades “bajo el respeto de la autonomía municipal el mandatario tamaulipeco le ofrece su total respaldo y apoyo para atender las demandas ciudadanas, el reto del gobierno municipal es grande, por eso el ejecutivo respaldará toda sus acciones, Ciudad Victoria necesita de la unión de sus gobiernos”.

“Tenemos claro que la ciudadanía nos seguirá exigiendo resultados y eso se logra con trabajo en equipo con unidad, sin distingo de colores partidistas y dejando atrás cualquier encono o diferencias políticas, les reitero que el municipio no está solo, cuentan con el apoyo del gobernador”, expuso el funcionario estatal en su intervención durante la sesión solemne.

En entrevista, Gattas Báez anunció recortes de personal en áreas como el DIF de un 30 por ciento, y de Comapa entre otros organismos donde se cuente con exceso de plantilla de trabajadores, y confirmó que este día se conocerá su gabinete.

“Tenemos la mayoría de los camiones descompuestos y mañana dejamos trabajando bien el servicio de recolección, por lo pronto se van a rentar unidades para la basura, habrá transparencia y se va poner todo en la mesa, no va haber persecución pero su alguien la hizo la paga y eso se llama justicia no venganza, no vamos por venganzas políticas”, dijo.

POR SALVADOR VALADEZ C.

EXPRESO-LA RAZÓN