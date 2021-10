PAN, cosecha tardía…

Ayer no hubo jornada electoral en Tamaulipas, pero el PAN ganó 3 diputados locales, con lo que la brecha con la mayoría de MORENA y sus aliados se redujo.

Así es mis queridos boes, tal cual, este jueves el blanquiazul en el Congreso de Tamaulipas amaneció con 12 diputados locales, seis de mayoría y 6 de representación proporcional, pero para el mediodía ya tenia 14.

En realidad la historia comenzó hace unas semanas, cuando luego de que el IETAM le asignara al PAN 7 diputaciones plurinominales, que junto a sus 6 de mayoría sumaban 13, pero el TEE con una fórmula aplicada bajo un criterio inédito, le quitó 2 pluris, lo que lo había dejado en 11, el blanquiazul se inconformó y la Sala Regional le regresó 1 y quedó en 12, pero la queja llegó hasta la última instancia, sin que ayer se hubiera resuelto hasta la noche.

El PAN y sus diputados rindieron protesta con 12 como bancada pero resulta que las diputadas LETICIA SÁNCHEZ y LIDIA MARTÍNEZ, la primera quien ganó bajo los colores de MORENA y la segunda por los del PT, la primera de Matamoros y la segunda de Mante, le dijeron a los de la 4T: ‘ahí se ven’ y volaron hacia la bancada del PAN.

Obviamente tras la renuncia de las antes morenistas y hoy panistas, las redes y los grupos de wasahpp explotaron con opiniones en favor y en contra de la decisión de las dos legisladoras que le quitaron peso a la ‘aplanadora’ guinda que se suponía llegaba con todo a ese recinto.

Es aquí donde tendríamos que reflexionar un poquito sobre esta decisión y ser sumamente parejos en la crítica hacia las señoras que tomaron la decisión de cambiar de partido.

Uno, no son las primeras que lo hacen, antes fueron muchas y muchos los que tras llegar por un partido a cierto cargo de poder, lo abandonan para irse en busca de sus intereses a otra parcela ideológica.

Dos, no es contra la ley cambiar de partido, más bien es parte del juego de la política partidista, todos los organismos de esa naturaleza quieren ser más grandes, tener más poder y engordar sus filas.

Tres, es una decisión personalísima, que no significa matar a nadie o robar a nadie, por lo que se les tiene que respetar y punto.

Hago esta reflexión, porque ayer leí calificativos tan absurdos y no por lo duros o por lo groseros que fueron, sino por las personas que los escribían en las redes sociales.

Traidoras, sinvergüenzas, vende patrias, vendidas, pedorras y peores cosas, pero la mayoría de perfiles de simpatizantes de MORENA y la 4T.

Si, muchos de ellos amigos de quien esto escribe, pero resulta que esos mismos cuando CARLOS PEÑA y MAKI ORTIZ se fueron a MORENA casi los canonizan, los recibieron como héroes y al chavo hasta lo hicieron alcalde y a ella no son pocos los que la promueven como candidata a la gubernatura.

Es decir: si traicionas a cualquier partido para irte a MORENA eres héroe o heroína, pero si te vas de MORENA al PAN eres todo lo que escribí más arribita.

Reitero, es el juego de la política, los panistas, morenistas, priistas, emecistas y demás no son tan diferentes, lo único que los diferencia es el color que viste cada uno en su momento.

Por eso ayer que leía “atacados” a muchos de mis contactos en las redes por la renuncia de las diputadas que dejaron la 4T y engrosaron las filas de la bancada panista me dio un poco de ternura, porque bastaba con ver hacia atrás en sus muros, para ver que lo que antes aplaudían (como focas diría AMLO) ayer los hacia vomitar de coraje.

Así las cosas, llegó la tarde, el PAN tenía entonces 14 diputados, MORENA 17, PRI 3, PT 2 y MC 1, pero la cosecha para los blanquiazules no había terminado, llegada la noche un motivo más para que los amlovers hicieran muina provino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tras la queja del PAN, que había interpuesto, ya entrada la noche, vino la otra mala noticia para los de la 4T y hay que decirlo, para el PRI, porque la protesta como diputado que había rendido ALEJANDRO GUEVARA COBOS, entonces quedaba sin efecto, tras el resolutivo inapelable que indicó, el PAN debería recibir los 7 diputados de representación proporcional que le asignó originalmente el IETAM.

Profesional de la política el priísta GUEVARA COBOS dijo que sabía del procedimiento de impugnación y que como respetuoso de la ley acataba la decisión que le retiraba la posibilidad de formar parte de la legislatura que hoy, ya oficialmente, entra en funciones.

De esa manera, el PAN se fue a dormir anoche con 15 diputados locales, tres de ellos granados ayer día que no hubo elecciones, la mayoría de MORENA se queda con 17, el PT aliado de la 4T con 1,PRI 2y MC 1. Se los puedo asegurar en la cosecha de ayer hubo Truco.

El saldo es: MORENA no alcanza mayoría calificada, el PRI no alcanza a ser una bancada con derecho a participar en la Junta de Coordinación Política y tercero, MORENA y su aliado van a tener que compartir el gobierno del Congreso del Estado 1 año y medio con el PAN; es decir la mitad de la legislatura que hoy inicia

HAY NUEVO RECTOR EN LA UAT…

GUILLERMO “Memo” MENDOZA fue electo ayer Rector de la UAT para el periodo 2022-2025, en un proceso sin incidentes, sin contratiempos y prácticamente por unanimidad.

Fueron 8 campus de la UAT, 26 facultades, más de 2 mil 800 docentes, casi 40 mil estudiantes en las 3 zonas geográficas de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas los que dieron el sí para que “Memo” MENDOZA inicie una nueva era en la UAT de la que ha sido alumno de excelencia, catedrático exitoso e investigador reconocido. Que sea para bien!.

