Amigos dejan caer al novio en su boda y sufre daño vertebral

RUMANIA.- Cuando llegas a la fiesta de tu boda no te imaginas parar en un hospital y mucho menos que tus “amigos” sean quienes te arruinen un momento trascendental, sobre todo porque la gran mayoría que deciden casarse se visualizan teniendo el día más feliz de su vida. Eso sucedió precisamente en Rumania.

Los amigos del novio, quien fue identificado como Liviu Filimon, lo aventaron por los aires cuando se llevaba a cabo la celebración nupcial, pero lo dejaron caer de “broma”. Lo que no se imaginaron fue que su chiste causó daño en dos vértebras del prometido y por esa razón tuvo que ser ingresado a un hospital.

Por redes sociales circula una grabación que se ha vuelto viral, en la que se puede observar el momento en que los amigos del novio y éste bailan muy contentos durante la fiesta al compás de los violines, pero llegado el momento se acercan a él para cargarlo.

Groom breaks back at his own wedding in Romania after friends tried to give him the 'bumps' but dropped him on his head

Liviu Filimon was hospitalised on his wedding day last Friday after the accident

