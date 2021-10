Cancelaciones de citas de visa

Estos últimos meses se han cancelado citas de visas en la Embajada Americana, Consulados y Centros de Atención a Solicitantes (CAS), para trámites de primera vez que no son actividades esenciales.

He observado que la mayoría de los trámites de renovación (con criterios específicos), visas de menores de 7 años, mayores de 80, NO se modifican ya que no requieren entrevista consular.

Este es un resumen del texto que les está llegando vía correo a los solicitantes de visa que tenía su cita en estos días. Aquí se los comparto.

Estimado Solicitante:

“Su cita para solicitar visa ha sido can- celada. Favor de no asistir a su cita ya que los servicios de no-emergencia para visa de no- inmigrante e inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos y los Consulados en México, así como los Centros de Atención al Solicitante (CAS) han sido suspendidos.

No hay costo por cambiar una cita de visa y los pagos de solicitud de visa son válidos por un año en el país donde se pagó la tarifa. Para programar su cita, inicie se- sión en su cuenta de usuario, seleccione la opción “Continuar” y siga las instrucciones del sistema en la acción “reprogramar cita”. Si necesita asistencia adicional, consulte nuestra sección “Ayuda” de la página web. Nos disculpamos por las inconveniencias que esto representa y pedimos su comprensión.”

Ahí acaba el correo.

RECOMENDACIÓN:

Estas son los 4 puntos que le recomiendo.

1.Si contrató un agente de viajes, no pierda el contacto con él. Los cambios pueden ser de última hora.

2.Si lo hizo por cuenta propia, revise su correo diariamente, incluido el “spam” o “no deseado”. También debe checar en el sistema con su usuario y contraseña.

3.No pague un viaje hacia EUA hasta que su visa haya sido autorizada y ya la tenga en sus manos.

4.Si usted va a viajar en avión a un CAS o Consulado trate de comprar un vuelo que pueda ser movido de fecha. Por si llegara a necesitarlo.

NOTA: De cualquier forma, cualquier cambio que sea general yo los mantendré informados.

Como agente de viajes y especialista en temas de frontera, yo estoy monitoreando todos los días las citas programadas y cuando hay un cambio o algo que informar se las estaré compartiendo.

Nos leemos la siguiente semana.

POR GABRIEL GALVÁN