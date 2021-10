De la fantasía, a la realidad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Emiliano Tenoch Islas con apenas 13 años de edad, ha demostrado su gran talento, puntería y concentración en la disciplina de tiro con arco, en la que se consagró campeón en una de las modalidades de los Nacionales CONADE 2021, antes llamada Olimpiada Nacional.

Emiliano no lleva mucho en esta disciplina, pero pareciera todo lo contrario. Esta disciplina que implica el tener puntería, certeza, confianza, mesura y concentración, parece que estaba hecha para él, pues todo lo hace tan natural al tirar cada flecha que pareciera que lleva desde mucho antes con entrenamientos.

Todo esto, inició por una mera casualidad. ¿Quién dice qué ver series de superhéroes no deja algo bueno?, pues a Emiliano lo impulsó a buscar practicar este deporte, aunque parezca una broma.

Todo empezó como una fantasía de niño después de mirar la serie llamada Arrow, la cual trata sobre una hombre que se vuelve en superhéroe y que defiende a su ciudad de personas malas, armado únicamente con un arco y flechas, así se imaginó Emiliano y empezó su amor por lo que ahora es su vida.

“Es una serie que empecé a mirar desde pequeño, de hecho es mi serie favorita, yo veía al personaje que todo lo hacía con un arco, era aún más chico de edad y decía que iba a defender a Victoria con un arco y flechas, ser un héroe, así me visualizaba”, confesó Emiliano.

Poco tiempo después, cuando tenía casi los diez años, Emiliano siguió como fan de la mencionada serie, por lo que la duda creció, “yo le pregunté a mi mamá poco tiempo después que si no sabía de algún lugar en el que practican tiro con arco, preguntó y fuimos al Polideportivo de Victoria, tenía nueve años, pero no aceptaban porque estaba chico, me tuve que esperar a que cumpliera 10 para poder iniciar y lo hice”, expresó.

Los primeros días de entrenamiento no fueron fáciles, pues tardó más de un mes en tomar un arco y flecha, “los primeros días o semanas fueron muy difíciles, porque yo no tiraba, era lo que quería, pero fueron entrenamientos de fuerza y destreza, no tiraba nada y eso me desesperaba. Mi primera flecha fue un mes y medio después del primer entrenamiento”.

Un tiro bastó para confirmarlo, eso era lo suyo: “cuando la tiré fue mucha adrenalina, emoción, de todo, me sentía el superhéroe que soñaba -entre risas-, después de esa flecha fue impresionante lo que sentí confirmé que este deporte era para mí y decidí seguir adelante para mejorar más y más”, comentó.

Es así como cambió sus objetivos físicos de sus flechas, de villanos a un blanco -círculo diseñado para tirar la flecha- y ahora en lugar de defender a su ciudad, ahora su recompensa era el de ganar medallas.

En el 2018 inició formalmente la carrera de Emiliano, empezó a participar en competencias estatales y nacionales, tomó experiencia y en el 2019 empezó a demostrar de qué estaba hecho.

“Yo siempre he querido demostrar todo mi talento, este deporte lo tomo como una diversión, es un rato libre, algo que me gusta hacer, me encanta lo que hago y después de tres años en este deporte sí me ha sorprendido”, detalló.

En el 2019, ganó subcampeonato nacional tras lograr cinco medallas, dos de oro, dos plata y una de bronce en torneo organizado por la Federación de Tiro con Arco, “me di cuenta que podía pelear por estar entre los mejores”.

En el 2021 se le presentó el reto de los Nacionales CONADE 2021, “veníamos de una pausa de un año, siendo sinceros no pude entrenar en ese tiempo, fue una temporada complicada todo el 2020, me afectó demasiado, pero después regresamos con el selectivo y logramos avanzar, trabajamos mucho unas semanas antes y sorprendí a todos y creo que hasta mí, yo no esperaba lograr esto por todo lo que había pasado, pero quedó demostrado que como dicen, con trabajo y esfuerzo todo se logra”, puntualizó.

Fueron tres medallas las que ganó Emiliano, esta vez fue él, el llamado ‘niño de oro’ de este proceso 2021 del deporte tamaulipeco que participó en estos Nacionales CONADE 2021, por lo que confirmó su gran talento para esto.

Pero esto no termina aquí, aunque por su edad es complicado que en este proceso pueda estar, buscará estar en París 2024 o en Los Ángeles 2028, pero sí o sí tratará de lograr ser atleta olímpico.

“Yo me veo en unos Olímpicos, sinceramente ese ha sido mi más grande, desde que empecé en esto deportivamente lo que he querido y soñado es estar en los mejores torneos de México, Mundiales y estar en unos Juegos Olímpicos, y ¿por qué no? ganar una medalla y dar esa alegría a todo Tamaulipas y el país”, detalló el victorense.

Emiliano, no sólo piensa en el deporte, pues aunque se visualiza como un arquero elite en algunos años, también quiere seguir con sus estudios profesionales, “quiero ser un arquero de alto nivel, pero también quiero ser abogado, la escuela sé que es importante y aún falta mucho, pero por ahora quisiera hacer esa carrera, espero lograr ambas cosas”, expresó.

Por último comentó que todo lo que ha logrado y logrará en un futuro se lo quiere dedicar a su familia, que a pesar de todos los momentos complicados que atraviesan, juntos salen adelante.

“A mi familia le agradezco de todo corazón por todo lo que hacen por mí, a pesar de problemas que tenemos, siempre están para mi, nunca me han dejado solo y cuento con ellos, todo es para ellos, las medallas que gané en los Nacionales CONADE, en las otras competencias, son ellos mi máxima inspiración”, dijo.

Aunque tampoco olvidó a otros miembros que de igual forma son importantes para él, “también se lo dedico a mis entrenadores, el profe Yasser que es mi actual entrenador y al profesor Fernando Izquierdo quien fue quien me inició en este deporte, todos ellos hicieron posible”, agregó.

Emiliano Islas, con 13 años cuenta con una mentalidad deportiva muy avanzada y aunque muchos a su edad, no aspiran aún a grandes cosas, él tiene desde ya su mente en grandes objetivos, pues quiere dejar huella y hacer historia en la disciplina de tiro con arco.

Pues aunque no pudo ser un superhéroe de su ciudad, sabe que sí puede ser una inspiración y un ejemplo para muchos si logra destacar en grandes escenarios.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN