Entre esperanzas y brillo

La asunción al poder de los Presidentes Municipales del sur de Tamaulipas, puede leerse de diferentes maneras de acuerdo con

el contexto en el que prevalecen ofrecimientos de esperanzas, brillo y cumplimiento de compromisos.

Del “no les voy a fallar” dicho con convicción por Armando Martínez Manríquez, a la garantía de que desde Madero Oseguera pugnará por llevar la esperanza a todos los rincones del estado, pasamos por la aseveración de Chucho Nader de que con unidad, Tampico seguirá brillando y esa condición va a replicarse en el estado.

Cada quien puede dar diferentes lecturas al acto inicial de los tres Alcaldes, pero indudablemente la más común de ellas es que llegan a esa posición con el objetivo de seguir trabajando para responder a las demandas de la gente, en el caso de Tampico y Madero, mientras que en Altamira, Armando lo hace con la determinación de marcar una diferencia respecto al pasado.

Los 3, Adrián, Armando y Chucho generaron grandes expectativas ciudadanas a las cuales tendrán que responder, para retribuir con hechos a las importantes cantidades de votos con las que ganaron.

Martínez Manríquez enumero, la misma noche del jueves, una serie de acciones a realizar durante los primeros 100 días de gobierno, que tienen que ver con obra pública, servicios y programas asistenciales.

Adrián, por su parte, anticipó que desde Ciudad Madero llevará la esperanza a todo el estado, entendiendo esto como su interés por impulsar desde cualquier posición el proyecto de Morena para ganar la gubernatura en 2022. “Que se escuche fuerte, trabajaré desde cualquier trinchera por el bien de Ciudad Madero y Tamaulipas. Tengo la capacidad, la fuerza y el carácter para enfrentar cualquier desafío. No les voy a fallar”, dijo textualmente, en lo que debe tomarse como una reiteración de sus aspiraciones para ser considerado un serio precandidato del partido de la autollamada 4T a la gubernatura.

En su toma de posesión como Alcalde reelecto de Madero, Oseguera dio muestras del respaldo de los ciudadanos, algo determinante en lo que busque más adelante.

Diputados locales de Morena, un representante del senador Américo Villarreal, así como su familia, acompañaron a Adrián en este acto que es también el arranque de un segundo período como Presidente Municipal y el impulso en el tramo final para buscar la nominación morenista.

Y en el puerto, Chucho Nader volvió a dejar constancia de que el poderoso sector privado y amplios grupos de la sociedad le refrendaron su apoyo en las urnas, por los favorables resultados obtenidos en tres años de trabajo.

Nader, convertido en uno de los 3 aspirantes a la candidatura panista al gobierno estatal, mostró parte de su fortaleza política, que radica en el respaldo ciudadano reflejado en las urnas en junio pasado.

En el evento efectuado la noche del jueves se dieron cita empresarios, líderes sociales y de colonias, políticos de diversa índole y exAlcaldes.

Compartieron butacas lo mismo los priístas Oscar Pérez Inguanzo y José Francisco Rábago Castillo que el panista Arturo Elizondo Naranjo. También, los diputados federales Rosa González Azcárraga y Gerardo Peña Flores, otro de los aspirantes panistas.

El mensaje central de Chucho se enfocó en recordarle a la gente que va a seguir trabajando para darle continuidad a los proyectos de obra pública, a las acciones de apoyo a las familias tampiqueñas y a lo que ha funcionado muy bien para recuperar la importancia económica y turística de la ciudad.

INICIA RODOLFO NUEVA ETAPA

En Victoria, Rodolfo González Valderrama inició muy temprano sus actividades como nuevo responsable de la Delegación de Programas Federales en Tamaulipas, lo que muchos equiparan con la antesala de la candidatura al gobierno por Morena.

Sin embargo, una vez asentada la polvareda provocada por el anuncio de su nombramiento, las cosas parecen más tranquilas y no se ve por ahora alguna cargada en su favor. Es decir, la posición de Américo Villarreal como puntero en las preferencias no se movió.

Vamos, en ese sentido, las palabras elogiosas que expresaron en favor de Rodolfo tanto el excandidato Francisco Chavira Martínez como Alejandro Rojas Díaz Durán no deben interpretarse como apoyos, dado el peso político que ambos tienen y que en suma es poco.

Antes bien, quizá a González Valderrama le convenga más apartarse de ese tipo de respaldos para evitar que le endosen sus negativos, pero eso lo iremos viendo más adelante.

POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com