Llega una mujer a tránsito Madero

Hoy el municipio de la urbe petrolera hace historia, al llegar una mujer como Secretaria de Tránsito, se trata de la regidora saliente, Sandra Patricia Cruz Moreno.

En estos momentos que está de moda el tema de la “paridad de género” , da este nombramiento el alcalde Adrián Oseguera , en su segunda administración.

Un nombramiento que no es de relleno (como la neta, luego se les da a las mujeres ) es un puesto de los más importantes

y hasta pesados como difíciles, y la encomienda está en manos de una mujer, y sabemos que va hacer un excelente trabajo en esta dependencia.

Sandra, apenas tiene unas horas que terminó como parte del Cabildo (de la primera administración de AOK) y ya tiene chamba y de las buenas.

Incursionó a la polaca como regidora de la peor administración que ha tenido esta ciudad, que es la de Andrés Zorrilla y después fue a la reelección, de esta manera llegó a la administración Morena, donde tomó la decisión de abandonar las filas azules y unirse con la bancada guinda.

Por lo que estuvo 6 años , cobrando y siendo parte de este cuerpo edilicio, en la primera parte encabezó la comisión de Tránsito y en la segunda, estuvo a cargo de la de Protección Civil Ya se encuentra, la ex edil, despachando y trabajando, como la jefa de tránsito, y todo mundo sabemos que tiene el carácter, para traer a “raya” y darle su “jalón de orejas” a los elementos de Tránsito que anden de mordelones y mal portados.

La administración de Adrián Oseguera está poniendo el ejemplo con este nombramiento.

Y la neta es que las mujeres han dejado de ser el “mal llamado sexo débil” y ahora son muy buenas para dar resultados, pues toda la vida han sido unas guerreras Equipo completo en los municipios.

En el municipio de Tampico, el alcalde Chucho Nader, reconoció el trabajo y esfuerzo de los funcionarios que hicieron bien su chamba en la primera administración.

Por eso el tesorero: Antonino Alonso Sabattini; el secretario de Servicios Públicos, Pepe Schekaiban; Pablo Rangel de Obras Públicas; Carlos Humberto de la Rosa en Desarrollo Urbano y en la Contraloría Fernando Alzaga, recibieron su ratificación por cabildo.

Y también hay funcionarios, Como René Senties,en Bienestar Social, que ya están dándole continuidad a la chamba en este departamento.

En Madero, no hubo sorpresas, repite (para bien o para mal) el tesorero Carlo González, también el originario de Ciudad Victoria, Juan Ortega, se mantendrá en el cargo, igual que el de Obras Públicas.

Llamó la atención y ( eso sí sorprendió) que hayan causado baja Sandra Ibarra y José Luis Ornelas, encargados de Turismo y Desarrollo Económico. ¿ Qué habrá pasado?

Y en Altamira , Armando Martínez, cumplió al nombrar a funcionarios, altamirenses a los cuatro costados y hasta de bautizo, como el caso del tesorero, Regino Vázquez Vega y del Secretario de Servicios Públicos, Roberto Márquez, en la primera sesión de Cabildo tuvieron padrino de lujo con Erasmo González, Diputado Federal.

PIDE REGIDOR QUE SE PONGAN SUS HOMÓLOGOS A ESTUDIAR

Y en la primera sesión de Cabildo porteña , tronó como Bomba, cuando el regidor azul, Alberto Sánchez Neri, recomendó a varios de sus compañeros del nuevo Cabildo, que se fueran a su casa y se pusieran a estudiar el Código Municipal, para que no dijeran burradas en sus intervenciones.

Háganle caso, es la tercera vez que ocupa el cargo y la neta, ha aprendido y mucho.

NO DEJA DE MOVERSE “EL TRUCO”

El secretario general de Gobierno, César Verástegui, le ha “metido el acelerador” a sus aspiraciones de ser el candidato a la Gubernatura de Tamaulipas por el PAN.

La verdad, es que durante más de 5 años, mantuvo perfil bajo, pese a tener uno de los puestos más importantes en en Gabinete, pero ahora anda por todos lados y sale en todas partes.

Hace unos días anduvo en la frontera y ayer estuvo en el centro del estado, en el municipio de Güémez, para ser más exactos, donde estuvo como representante del Gobernador del estado, en la toma de protesta de José Lorenzo Morales.

Ya lleva como tres o cuatro tomas de protesta a las que acude y siempre deja un mensaje de respeto a los municipios y a los colores de los partidos, es claro que es un doble mensaje.

Pronto, sabremos, a dónde va y cómo va el Truco.

Recuerde : No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO