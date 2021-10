Los piropos en Güemez

Los morenistas todavía no saben que camión les paso por encima, no se reponen de los últimos golpes.

Es fácil culpar a las diputadas que se fueron al PAN, pero la realidad es que la culpa la tienen los propios morenistas que piensan que la política se hace con lealtad, institucionalidad y mucho amor a la IV Transformación.

Además de que no necesitan invertirle ni siquiera un poco de atención a los problemas de sus representantes. Los morenos sólo ven por sí mismos y no entienden que la política es de acuerdos, estímulos, palmadas y reconocimientos. En la política la lealtad se gana, pero también se compra, ahí es cuando los líderes de Morena no entienden y piensan de manera ingenua que mantendrán a sus integrantes solo por gritar “es un honor de estar con Obrador”.

Después de todo, fue la propia dirigencia que escogió a las mujeres que hoy acusan de traición, cuando desde antes de iniciar las campañas ya daban muestra para donde tenían su lealtad. Ni modo que no vieran las señales de LETICIA SÁNCHEZ en Matamoros.

Pero, en el mismo Congreso del estado, la fracción de Morena se encuentra integrada por diputados que traicionaron a sus partidos para formar parte de su fracción, como priístas que acusaban de corruptos.

De hecho en Morena se llevaron lo peor del PRI y del PAN a sus filas, solamente pagan las consecuencias. Por ejemplo, no les gustó nada la forma en que el alcalde de Morena en Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ integró su gabinete. En Morena esperaba ingenuamente que muchos de sus hombres fueran llamados a formar parte del gabinete.

Morena tienen una rara forma de repartir el pastel al menos en las plazas de funcionarios se reciben recomendaciones de las tribus para ocupar los principales cargos, como sucedió con ARMANDO ZERTUCHE en el Congreso al que le impusieron sus principales colaboradores.

Sin embargo, CARLOS PEÑA no aceptó ninguna recomendación, no incorporó a morenistas a su gabinete, mejor ratificó a todos los colaboradores de su mamá MAKI ORTÍZ, en las mismas posiciones.

“En Reynosa el flamante Presidente Municipal de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, impuso a los mismos panistas en los cargos más importantes de la administración municipal. Es decir, sigue gobernando el PAN y MAKI ORTÍZ, pero no MORENA”, aseveró ALEJADRO ROJAS DIAZ DURÁN.

ROJAS DIAZ DURÁN advirtió que lo que ocurre en Reynosa es una afrenta y una traición más contra todos los reynosenses que votaron por MORENA.

La culpa es de Morena, ellos vendieron la candidatura en Reynosa y escogieron las dos diputadas que se fueron. Su ingenuidad no tienen límites, el lobo está a punto de robar más ovejas en las narices del pastos¿r.

Ayer fue la presentación de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA como coordinador de las delegaciones federales, tomó las oficinas y también realizó un recorrido por los centros de vacunación.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el apoyo del 90 por ciento de los profesores y el 75 por ciento de los estudiantes, GUILLERMO MENDOZA se convirtió en el nuevo rector.

MEMO MENDOZA tiene muchos planes para impulsar el desarrollo y crecimiento de la máxima casa de estudios.

En tanto, el Secretario General de Gobierno, CÉSAR “El truco” VERASTEGUI ahora tomó la protesta al alcalde priísta

de Güemez, LORENZO MORALES, donde estableció que se trabajará con intensidad por la paz social en la entidad. También anda de romance con los tricolores, hasta su líder EDGAR MELHEM se sonrojó con los piropos.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ