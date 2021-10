Memo Mendoza Rector electo…

El jueves 30 de septiembre fue un día con intenso movimiento político en Tamaulipas, en la UAT se llevó a cabo la elección para elegir al nuevo Rector, en el Congreso Local tomó protesta la LXV legislatura con ajustes y desajustes y, en la mayoría de los municipios se dio el cambio de poderes y colores con sorpresas y sorprendidos.

Donde no hubo sorpresa, porque sucedió lo que ya estaba escrito, lo que se veía venir, fue en el proceso de elección en la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde de manera ordenada y participativa la comunidad universitaria eligió a GUILLERMO, MEMO, MENDOZA CAVAZOS como Rector de nuestra máxima casa de estudios para el periodo 2022-2025.

No se equivocaron los universitarios pues MENDOZA CAVAZOS representa una excelente opción, conjuga capacidad, experiencia, juventud y humanismo, así lo dejaron ver lo consejos técnicos, plantilla docente y estudiantes de los 26 planteles que le avalaron.

Por el rumbo del Congreso si hubo ajustes y desajustes, luego de que tomo protesta la nueva legislatura, dos diputadas, una de MORENA y otra del PT, renunciaron a sus partidos y se unieron al bando del PAN dejando sorprendidos a sus compañeros guindas que ingenuamente ya creían tener todo el poder.

Se le esfuman a MORENA la esperanza de ser mayoría calificada, de poder nuevamente reformar la constitución de Tamaulipas,

lo grave para ellos es que si continua la desbandada, como ya se anuncia, perderán definitivamente el poder, pues las restas de los guindas serán las sumas de los azules y pueden ser ellos, los panistas, los que nuevamente tomen el control del Congreso.

Pero el jueves 30 tampoco fue del todo un buen día para los tricolores, tomaron protesta tres legisladores, pero al caer la tarde ya solo les quedaban dos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitaba al PRI una diputación, la de ALEJANDRO GUEVARA COBOS, dejando a los priistas sin fracción.

Por cierto, luego de la resolución de la Sala Regional, ALEJANDRO GUEVARA dando muestra de madures política envió mensaje a través de las redes sociales, como si tuviera otra opción dijo acataría la disposición de la autoridad electoral y deseo el mayor de los éxitos a la legislatura que iniciaba, que fuera lo mejor para Tamaulipas, quizá a GUEVARA COBOS no le sorprendió mucho el fallo de los magistrados en su contra pues él sabía que estaba interpuesto un recurso de inconformidad por parte del PAN y en ese tenor todo podía pasar.

Los ganones son los del PAN, la Sala regional le regresó las dos diputaciones plurinominales que el Tribunal Electoral de Tamaulipas les había quitado, luego, con la adhesión de dos diputadas de oposición a su causa pues más, ya tienen en su haber 15 escaños, pero se presume que se le sumaran otros dos diputados morenistas y sumarian 17.

De ser así, está en riesgo la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local para los de MORENA, y no pueden los morenos culpar a los panistas

de dejarlos en desventaja, se deben culpar ellos mismos por no hacer lo suficiente para conciliar o presionar a los suyos de continuar en la misma línea, está visto que en política, como dijera la abuela, el que tiene más saliva come más pinole.

Hoy ningún partido puede presumir que tiene mayoría calificada, los próximos días serán de tensión en el Congreso Local, si no se aplican los morenos hasta las posiciones administrativas, que ya cantaron, pueden ir preparando su salida pues el PAN está a punto de ganarles la partida.

Con lo que se refiere a los cambios de administraciones municipales la entrada fue tersa, pero es un hecho que también en los días por venir se observará como irán pintando las cosas, unos alcaldes no traen la intención de pelear, otros no van a dejar pasar la oportunidad para a sus antecesores cuentas pendientes cobrar.

En fin, la situación es que el jueves fue de intenso movimiento político en Tamaulipas, desde los municipios, la UAT y el Congreso Local y continuará de esa manera de aquí a diciembre, unos por sus acuerdos y otros por sus desacuerdos, pero darán mucho de qué hablar.

POR ROSA ELENA GONZALEZ

Twitter@VidaDiaria1

www.vidadiaria.com.mx