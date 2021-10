Pastor evangélico pide dinero a fieles para acelerar la llegada de Jesús

ESTADOS UNIDOS.- Un pastor de EUA causó polémica entre sus fieles luego de mencionar que el regreso de Jesús se ha retrasado debido a que los fieles no han donado suficiente dinero.

Se trata de Jesse Duplantis, un pastor evangélico de Luisiana, EUA, que durante un evento para recaudar fondos, mencionó que la razón por la que Jesús no ha llegado a la Tierra es porque “la gente no está dando a Dios todo lo que tienen para dar”.

Comentario de pastor causa polémica entre fieles

El comentario causó tanta controversia entre redes que usuarios compartieron el video y mencionaron que era ilógico que el pastor pidiera donaciones a fieles mientras él se jactaba de ser un multimillonario.

Al participar en la recaudación de fondos “Victorithon” para el ministerio del predicador Kenneth Copeland, el pastor de derecha, Jesse Duplantis, se jactó de ser un multimillonario con su propio avión privado mientras les dice a espectadores que pueden “acelerar” el regreso de Cristo haciendo una donación.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 22, 2021