VENDIDOS Y ARDIDOS

Más que hablar de propuestas y antes de generar una agenda legislativa, los diputados de Tamaulipas arrancaron el primer periodo ordinario de sesiones con desbancadas, gritos, descalificaciones e invitados no deseados en el recinto y no me refiero a los representantes del Ejecutivo y del Judicial.

En su primer día como diputados de Tamaulipas, la bancada de Morena llegó a la defensiva, un día antes eran mayoría y tenían armado el plan para “evangelizar” al estado bajo las reglas del Lopezobradorismo, pero la soberbia guinda y la astucia azul les arruinó la fiesta.

De un día para otro el recinto pasó a ser “la casa del pueblo”, aunque fueron estrictos en la lista para el acceso y a los representantes de la prensa los arrinconaron en un corral.

El inicio de la sesión con el pase de lista de los diputados parecía ser aburrido como siempre, pero los morenistas no perdieron la oportunidad de echarse porras entre ellos, y desde palco “invitados especiales” aprovecharon el espacio para lucirse, la derrotada OLGA SOSA -perdió la alcaldía de Tampico aunque era la abanderada de Morena y traía todo el apoyo y recurso necesario para ganar- así como el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ovacionaron a sus compañeros.

Los panistas y priistas no se dejaron opacar y se gastaron las palmas para hacerse escuchar en el Congreso, el que más alboroto causó fue el diputado de MC, GUSTAVO CÁRDENAS, que al ir solo fue apoyado por las bancadas de “oposición”.

Fuera de lugar pero normal parecía que avanzaba la sesión, hasta que terminó la votación para la elección de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario

de Sesiones, que por obviedad estaría encabezado por Morena y con el PAN y PRI en las secretarías. Apenas se aprobó por unanimidad los morenistas se deshicieron en gritos y porras como si eso significara un logro, era lógico y está en las normas que así sea, pero exhiben su ignorancia haciendo alboroto de nada.

La intensidad subió de tono cuando en presencia del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y del Magistrado HORACIO ORTIZ RENAN, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, los legisladores de la 4T exigieron a gritos “justicia” sin que dieran referencia de cuál era su demanda, la bancada del PAN no se quedó quieta y sacaron carteles con la frase #VaPorTamaulipas y opacaron a los morenistas encimándoseles gritando “¡Gobernador!”, hasta que el mandatario salió del recinto.

Todos ignoraron el cierre de la sesión y se fueron contra las diputadas LIDIA MARTÍNEZ LÓPEZ, representante de Mante y González y LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO de Matamoros, que brincaron a la bancada del PAN, con gritos ensordecedores de “vendidas”, los legisladores de la cuarta y hasta OLGA y ERASMO se unieron al griterío bajando el nivel del recinto al de cualquier bar de malamuerte.

¿Acaso no se acuerda media bancada de Morena que el PRI los puso ahí? JAVIER VILLARREAL TERAN, JESÚS SUÁREZ MATA y una larga lista de tricolores convertidos al Lopezobradorismo están ahí resentidos contra lo que ellos mismos destruyeron.

Más de uno en el recinto respondió a los gritos de “vendidas” con expresiones de “ardidas” hacia las legisladoras de MORENA, y así es como terminó la sesión, sin un indicio de que se trabajará por Tamaulipas y su gente, pero con el cobre bien expuesto, destapado el nivel que algunos legisladores manejarán, tal vez no les alcanza para más.

Lo cierto es que como lo señaló el Gobernador en entrevista, el que Morena haya perdido la mayoría absoluta los obligará a negociar y ceder, situación que no tenían prevista y que les representará un dolor de cabeza.

ARMANDO ZERTUCHE ZUANI tendrá que demostrar capacidad de negociación y de convencimiento, porque de lo contrario el periodo que estará al frente de JUCOPO será poco fructífero, por cierto, ese es otro punto, Morena deberá compartir la presidencia de la Junta de Coordinación Política con el PAN, y esa es otra úlcera gástrica que deberán atenderse.

QUE CURIOSO

El colmo de cualquier integrante de Morena debiera ser el representar a los “Fifis”, pero más de uno en la actual bancada guinda es la viva imagen de la clase privilegiada.

Para muestra la presencia ayer de la diputada MAGALY DEANDAR ROBINSON que portó unos zapatos se ofertan en más de 18,700 pesos.

Pero esta es la bancada de la austeridad República y de la lucha contra los ricos para poder apoyar a los pobres, que conste.

