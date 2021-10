Escenario menos adverso

Con la sorpresiva emigración de dos diputadas locales de la coalición Morena-PT al PAN se ha modificado el escenario político de cara a la sucesión estatal de 2022, escenario que se ha tornado menos adverso para la causa de Acción Nacional pues, como consecuencia de lo ocurrido, la 4T no tendrá, como parecía, una aplanadora para imponer su voluntad en la 65 legislatura de Tamaulipas.

Bajo las nuevas condiciones, el partido de izquierda estará obligado a negociar con legisladores del PRI y del movimiento ciudadano a efecto de sacar los acuerdos que requiere para imponer su ahora frágil y riesgosa mayoría.

Y es que, después de lo ocurrido con las diputadas Leticia Sánchez Guillermo Lidia Martínez López, que se quitaron la camiseta obradorista para ponerse la albiceleste, no sorprendería que en el correr de los meses los estrategas panistas le dieran la voltereta a los resultados electorales y terminaran recuperando el control del órgano legislativo que perdieron en las urnas.

El incidente le ha dado al Movimiento Regeneración Nacional una lección. Mientras que sus adversarios políticos sueltan millones para comprar conciencias, Morena presume honestidad, a pesar de que sus dirigentes saben que en la pelea por el poder la austeridad está en desventaja ante el dinero y que no bastan las convicciones políticas para evitar que sus servidores públicos muden de colores.

Quizá como alguien dijo, en política la austeridad produce resultados austeros o aquel dicho de que frente a un sucio “el que juega limpio, limpio se queda”.

Sea lo que fuese, el cambio de las circunstancias favorece a los aspirantes a candidato del PAN a gobernador, en especial al Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, quien, como resultado de la posición política que ocupa y de las tareas de control que tiene asignadas, luce como el más fuerte y viable en términos políticos para lograr la postulación.

Tras de que el Gobernador García Cabeza de Vaca destapó al nativo de El Mante como uno de los ´probables para sucederlo en la gubernatura, la percepción de los ciudadanos es que el Truco es el que, llegado el momento de las definiciones, recibiría el visto bueno del alto mando estatal del partido que gobierna la entidad para defender las banderas de Manuel Gómez Morín.

Y no es que el alcalde de Tampico, Chucho Nader, y el diputado federal Gerardo Peña Flores carezcan de posibilidades de ganar el proceso selectivo interno, solo que se encuentran en desventaja ante el segundo del jefe del ejecutivo estatal, por las funciones que desempeña en la estructura del gobierno del Estado.

En el mensaje que el edil tampiqueño, por cierto, dirigió a la población al asumir las riendas del gobierno de la ciudad, reiteró en forma encubierta su interés en pelear la candidatura de gobernador, cuando dijo “el brillo de Tampico debe expandirse por todo Tamaulipas”.

Algo similar expresó el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, al momento de anunciar “Llevaremos la esperanza por todo el Estado”.

El temor ahora de los morenistas es que lo sucedido en el Congreso del Estado vaya repetirse en los cabildos de los municipios, que sus ediles vayan también a cambiar de piel, por lo menos a la hora de emitir el voto. En el caso de Tampico, por ejemplo, los regidores Mónica Villarreal, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Juan Manuel Pizaña y Leticia Hernández, se han comprometido a que impulsarán desde la Comuna la agenda de la Cuarta Transformación, la cual comprende, entre otras cosas, la creación de una bolsa de empleo, la contratación de créditos directos, la disposición del cuadro básico de medicamento sin costos, transporte escolar gratuito para alumnos y maestros de zonas vulnerables y apoyo a madres solteras.

La ex diputada Olga Sosa Ruiz les recordó antes de que asumieran el cargo que no olvidaran que las peticiones de los más de 55 mil votantes que los llevaron al Ayuntamiento, así como atender en forma cercana a la gente y ser siempre aliados de las exigencias populares.

El que no cede es Felipe Garza Narváez. Aunque es evidente que el proceso de selección del candidato del partido color marrón tiene los dados cargados, el ex diputado sabe que es uno de los mejor posici0nados entre el electorado y el aspirante con mayor experiencia política. Recientemente pidió a los contrincantes morenistas que dejen de charolear con el nombre del Presidente, que tampoco busquen la nominación con ofensas, menos con descalificaciones, que debatan ideas y propuestas, no temas personales.

jlhbip2335@gmail.com