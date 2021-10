Pierde las cenizas de su madre tras una borrachera

Paul Gale ha hecho hasta lo imposible por encontrar las cenizas de su madre, su historia se hizo viral de inmediato en redes sociales y en ella señala haberlas extraviado luego de asistir a un bar con su novia el mismo día en que las recogió del crematorio.

Los hechos sucedieron en Inglaterra el pasado 22 de septiembre y se hizo viral por la publicación de Gale en su cuenta de Facebook, en ésta pide desesperado le regresen las cenizas de su madre que estaban con otros objetos dentro de una bolsa que, asegura, olvidó dentro de un bar.

“Mi madre falleció el 13 de octubre de 2020 a causa del Covid-19, aunque tuvo muchos problemas de salud. Sólo quedaban 13 días para recoger sus cenizas antes de que fueran esparcidas”, dijo.

El hombre detalló en entrevista para Daily Star que un día antes había tomado el turno de la noche pues es guardia de seguridad, por ello se encontraba muy cansado y luego de tomar unas copas se quedó dormido en el bar hasta que lo despertaron para irse.

Acude a la policía

Paul Gale, de 39 años, volvió al lugar y en las cámaras de seguridad se puede ver que salió con unas bolsas, sin embargo, dijo no haber llegado a su casa con ellas y no recuerda nada de lo que pasó durante el trayecto o si pudo haberse quedado dormido en la calle donde le arrebataran lo que tenía.

“He buscado en todas las rutas que podría haber tomado para volver a casa y he preguntado en todas las tiendas y establecimientos de comida, pero nada”, añadió.

Señaló que acudió a la policía para pedir ayuda pero le fue negada ya que las autoridades dijeron que no había pruebas de algún delito para iniciar una investigación. Añadió tener problemas con su pareja, pues debido a su intensa búsqueda ha descuidado su relación y también su trabajo.

“Me siento fatal, sé que esto luce como algo terrible y lo último que quería era hacer un post en Foto: Facebook Nels Belss, pero no me importa cómo me vean, solo quiero recuperarla”, dijo.