EMA recomienda dosis de refuerzo con Pfizer

ESTADOS UNIDOS.- La Agencia Europea del Medicamento ha evaluado la eficacia de la vacuna de Pfizer en el tiempo y ha concluido que las autoridades sanitarias deberían considerar una tercera dosis seis meses después de la segunda para toda persona mayor de 18 años, puesto que, tras ese periodo de tiempo, este refuerzo provoca un aumento en los niveles de anticuerpos.

Sin embargo, no ha señalado que la doble pauta deje de ser eficaz pasados seis meses.

“A nivel nacional, los organismos de salud pública pueden emitir recomendaciones oficiales sobre el uso de dosis de refuerzo, teniendo en cuenta los datos de eficacia emergentes y los datos de seguridad limitados”, ha asegurado el organismo en una nota de prensa.

‼️ EMA conclusion: 3rd doses of #COVID19vaccines Comirnaty & Spikevax may be given to people with severely weakened immune systems, at least 28 days after their 2nd dose.

