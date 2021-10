La Casa Blanca monitorea la caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca está monitoreando de cerca la caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram. Así lo informó este lunes la portavoz Jen Psaki.

Este inicio de semana, millones de usuarios y los mercados, reaccionaron con preocupación a la interrupción del servicio del mayor proveedor mundial de redes sociales. Han pasado horas desde que se reportaron las primeras fallas y la sombra de un ciberataque ha comenzado a ceñirse sobre el problema.

Dos empleados de seguridad de Facebook, dijeron a The New York Times que es poco probable que la caída de las plataformas se deba a un ataque cibernético como ha sucedido con otros servicios en Estados Unidos este año.

