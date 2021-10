Lanzan el épico trailer de “Rocky vs Drago”

ESTADOS UNIDOS.- Justo cuando se cumplen 35 años de Rocky IV, una de las más épicas películas de la saga interpretada por Sylvester Stallone, el actor alista su propia versión de la cinta, en la que promete una gran pelea con su archirrival Ivan Drago.

Este Rocky vs Drago: The Ultimate Director’s Cut, el cual quedó listo este año y será estrenado el próximo noviembre en cines y streaming, sirvió como pretexto para que los dos protagonistas de la película se reencontraran durante un evento organizado por otra leyenda del cine de acción, Arnold Schwarzenegger y ahí presentaran el trailer:

Este fin de semana se llevó a cabo el Arnold Sports Festival UK en Birmingham y aunque el anfitrión no estuvo presente, sin duda representó un momento importante el haberse reunido con ellos de cara también al inicio del rodaje de Los Indestructibles 4, la cuarta entrega de la saga donde participan los tres.

En el legendario encuentro, Sylvester Stallone apareció con un suéter negro tejido con un pantalón del mismo color, mientras que el actor sueco Dolph Lundgren posó con jeans, una playera negra y una chamarra beige. Schwarzenegger no pudo estar presente debido a una lesión, pero le envió un emotivo mensaje por video a sus amigos.

@Schwarzenegger I really hope you can get @TheSlyStallone and @Dolph_Lundgren to do this at @ArnoldSports in Columbus, Ohio too. Please?! pic.twitter.com/MltI8qsRdE

— Lucas Hannon (@hulkrules4life) October 4, 2021