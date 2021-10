‘Portazo’ en Puebla es normal son gajes del oficio, AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a organizaciones sociales por el portazo ocurrido el domingo en el estado de Puebla, de quienes aseguró que están inconformes por la entrega de apoyos de forma directa a la ciudadanía luego de desastres naturales.

En la ciudad de Puebla, donde se llevó a cabo la conferencia matutina de este lunes, el mandatario mexicano apuntó que el pueblo lo respeta mucho pese a lo que ocurrió el domingo.

El presidente López Obrador responsabilizó a organizaciones sociales por el portazo de ayer en Huauchinango, Puebla. Están inconformes por la entrega de apoyos de forma directa, asegura. Dijo, sin embargo, que el pueblo lo respeta mucho.

“Son algunas organizaciones sociales. Ayer nos dieron un portazo, así se le conoce cuando se hacer una reunión como esa, y de repente llegan visitantes, porque querían muchos plantear sus problemas y otros inconformes por este método de entrega. Otros más porque hay politiquería, están en contra de presidentes municipales, le echan la culpa a una autoridad o a otra”, explicó.

“Ojalá ya no vuelvan a haber estos portazos, la gente por lo general actúa con mucha responsabilidad y respeto, a mi me respetan mucho porque respeto al pueblo, le tengo un profundo amor y ellos lo saben. Aunque se trata de organizaciones de oposiciones, cuando se trata de la gente, me respetan. Los de mero arriba pues, esos no, esos son muy majaderos”, argumentó.

Este domingo un grupo de manifestantes irrumpió en el lugar donde el presidente López Obrador ofrecía un mensaje sobre la entrega de apoyos para los damnificados por el huracán Grace en Huauchinango, Puebla, asegurando que no han recibido apoyo por parte de las autoridades.

López Obrador consideró esta situación como algo “normal” y “gajes del oficio”, y refirió que ha enfrentado cosas mucho más delicadas.

“Esto es normal, son gajes del oficio, imagínense cuántos años llevó, no solo enfrentando portazos sino situaciones más delicadas y no pasa nada, la gente es muy responsable, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, refirió.

El presidente López Obrador dijo también el 'portazo' de ayer "es normal, son gajes del oficio". Agregó que el pueblo de México es su "ángel de la guarda", por lo que tiene su conciencia tranquila.

