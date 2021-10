Denuncia acoso en redes la senadora Lilly Téllez

MÉXICO.- La senadora Lilly Téllez denunció una amenaza en contra de su hijo Leonardo por un usuario en redes sociales.

La ex comunicadora hizo una captura de pantalla a un tuit donde le dicen que es poca cosa y la acusan de usar al presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener un curul en la Cámara Alta mientras insulta al mandatario.

“Eres una poquita cosa, mira que treparte en AMLO para obtener una curul (sic) y luego descaradamente insultar al señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, eso ni los animales, tal vez a Leonardo se lo recordemos..”

Tras compartir la imagen, Lilly Téllez arremetió contra el senador morenista José Narro Céspedes, personaje al que sigue el usuario que envió la intimidación: “Amenaza a mi hijo este loco, que para no variar, sigue el senador @NarroJose”, cita el tuit de la senadora.

Amenaza a mi hijo este loco, que para no variar, sigue el senador @NarroJose pic.twitter.com/1hSL1qC39I — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 5, 2021

Las redes estallan tras la amenaza a Lilly Téllez

La respuesta al tuit compartido por la senadora Téllez fueron reacciones positivas en su mayoría con el respaldo de la gente que mostró su solidaridad.

“Son unos miserables y pco hombres”.

“Usted me representa y cómo me gustaría verla en las boletas de 2024. Mientras tanto deje que los peros ladren”.

“Vergonzoso que un senador que se supone representa al pueblo, sea ciego a los resultados de un pésimo gobierno”.

“La cobardía de la estrategia del odio en su máximo esplendor. Qué vergüenza. Abrazo senadora”.

No obstante, también hubo reacciones en contra de Lilly Téllez:

“Qué película tan más mala estas (sic) viendo ahora sacar para poder hacer un drama que no existe”.

“Ps bienvenida al mundo real, al mundo al que nos enfrentamos dia a dia (sic)”.

“Yo la sigo y siendo sincera usted como senadora no aporta nada al país”.

Este lunes, López Obrador informó que decidió no acudir a la ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, para evitar caer en las provocaciones por parte de la senadora Lilly Téllez, opositora a su gobierno.

No obstante, en entrevista con W Radio, Téllez aseguró que en cada conferencia Mañanera, AMLO atenta contra la dignidad humana, contra las personas que atentan contra su pensamiento al violar el artículo primero al insultar a médicos, padres, niños con cáncer, periodistas, empresarios, jueces y clases medias, por lo que lo llamó “violador serial de la Constitución”, hecho por el que seguramente recibió la amenaza en las redes.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO