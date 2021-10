TAMAULIPAS.- La ex dirigente estatal del PRI de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, se ha convertido momentáneamente en un figura política relevante del PAN. En contra del parecer y el sentir de las bases panistas del Estado, Acción Nacional designó a la ex priista candidata albiazul a alcalde de Nuevo Laredo con la creencia de que no solamente ganaría la elección del 6 de junio, sino que aplastaría a los morenistas, lamentablemente, perdió los comicios y las impugnaciones ante las instancias electorales interpuestas por el partido político que confirmaron el triunfo de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal.

No obstante el descalabro, la ex jerarca tricolor recibió el pasado fin de semana como premio de consolación el nombramiento de nueva titular de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno de la entidad, hecho que reavivó las reacciones de malestar y desaprobación de la militancia panista que opina que se ha recompensado el fracaso y la derrota de una advenediza.

Otro derrotado al que también se retribuyó políticamente fue el ex candidato a diputado local, Mario Ramos Tamez, con el cargo de secretario técnico de la SEBIEN.

Los enterados consideran, sin embargo, que se vislumbra difícil que en las actuales circunstancias la ex diputada del Revolucionario Institucional continúe recibiendo esa clase de distinciones, aún en el supuesto de que el partido de Gómez Morín retuviera el año que viene la gubernatura.

Si el sucesor de García Cabeza de Vaca fuera también panista, tendrá que ser más sensible a las muestras de rechazo de los miembros de la agrupación política y no verse obligado a pagar favores como los aludidos a políticos de otros partidos.

Ya que hablamos de la elección del 2022, el que anda muy activo es el Secretario General de Gobierno y aspirante a candidato del PAN a gobernador, César Verástegui Ostos.

El popular Truco aprovechó el acto de toma de posesión de la nueva alcaldesa de San Fernando, Maybella Ramírez, al que asistió como representante del Gobernad0r, para decirle a la nueva Jefa Edilicia que contará con todo el respaldo del gobierno estatal así como para recordar que los buenos resultados en el quehacer público se logran con trabajo en equipo y con unidad.

También para reiterar que el gobierno tamaulipeco trabajará de la mano con los nuevos alcaldes sin distingos de partidos ni de colores políticos Por cierto, el fin de semana se develó una faceta poco conocida de Verástegui Ostos, la de apoyar las causas de los que menos tienen.

Como la otorgada a la niña Valeria Camacho para cubrir los gastos de un oneroso tratamiento médico que urgía recibir a la menor para sanar de un padecimiento que la tuvo al borde de la muerte, con el compromiso de que el nombre del funcionario se mantuviera en el anonimato, sin embargo, los padres, Alejandro Camacho y Elizabeth Arriaga, agradecieron públicamente el respaldo al nativo del Mante que reveló la identidad del benefactor.

Gracias a ello y al respaldo de la sociedad victorense a través de la competencia “Corre por Valeria”, a la que, a invitación de los beneficiarios, el propio Verástegui dio el banderazo de arranque, la menor se encuentra bien de salud.

Como se esperaba, por otra parte, el alcalde de Tampico, Chucho Nader, ratificó los nombramientos de los integrantes de su equipo de trabajo administrativo, como reconocimiento a la buena labor realizada en el primer trienio, que, a decir de los expertos, fue de dieces, empezando por los Secretarios de Obras Públicas, Ingeniero Pedro Rangel, y de Servicios Públicos, Pepe Schekaibán, responsables de los programas estrella de la administración, que han dado brillo a la ciudad no solo a nivel estatal y nacional sino internacionalmente.

Algo similar ocurrió en Madero. Salvo el caso de la designación de Sandra Cruz Morena como nueva Delegada de Tránsito y Vialidad, el alcalde Adrián Oseguera mantendrá en su puesto a la mayoría de los integrantes del gabinete anterior, a los que convocó a superar las expectativas de la gestión 2018-2021.

Para finalizar, la que sorprendió a los votantes fue la nueva alcaldesa de la colonia Tabacalera de la CdMx, la panista Claudia Cuevas.

En el acto de toma de posesión se colocó una alfombra roja a lo largo de la explanada, cerco de vallas que impidieron el acceso a los que la llevaron al cargo, se ofreció una recepción con salas VIP, luces de neón, periqueras y pantallas, como las de los antros de lujo, para los invitados a los que sirvió vino de alto costo que solo degustan las clases acomodadas.

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ