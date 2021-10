Agenda del Congreso confronta a diputados del PAN y de Morena

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La primera sesión de la 65 Legislatura del Congreso de Tamaulipas, enfrentó de nueva cuenta a las bancadas del PAN y Morena, entre reclamos y reproches al presentar sus posicionamientos.

El primero en tomar la tribuna fue el diputado Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, quien propuso de entrada, crear una comisión plural, para revisar las últimas iniciativas aprobadas por los diputados de la 64 legislatura.

“Revisemos su actuación en esta etapa de emergencia en las que se legislaron aberraciones al vapor sin un interés real del pueblo”, reprochando que la anterior Legislatura, se entregó a la voluntad de una sola persona, “es la prueba más grande de deslealtad a Tamaulipas”, señaló.

“Si traicionaron por miedo, fueron cobardes; si traicionaron por dinero fueron unos mercenarios, sin pudor, ni honor alguno”, pidiendo ciudadanizar la tribuna y el trabajo del Congreso.

“Está fórmula no falla; de mi parte ofrezco apertura, respeto a las diferencias, pero sobre todo, ofrezco respaldar cada una de las iniciativas que beneficien a la ciudadanía, venga de donde venga”.

Enseguida, Edgar Melhem Salinas, señaló que la circunstancia inédita, en que el Congreso del Estado no tiene una mayoría del mismo partido que el Ejecutivo Estatal, lo mantiene en los ojos y análisis de miles de tamaulipecos, que tienen fe y esperanza de que se harán bien las cosas.

“De que recobremos la dignidad y el orgullo de un Poder del Estado, que lamentablemente hoy, es de los peores evaluados ante la opinión pública”, haciendo un llamado a dejar atrás los extremos.

“Por un lado, ya no tendremos a un grupo mayoritario que ciegamente obedecía sin moverle una coma, la línea del Ejecutivo, atropellando a los grupos opositores; por otro lado, no se puede ser una oposición diciendo a todo que no; reconozcamos lo que se ha hecho bien y desechemos lo que no ha funcionado”.

Agregó que la gente, más que pleitos estériles entre poderes y polarización entre Federación y Estado, quiere respuestas y resultados, “en el PRI, hemos aprendido de los errores del pasado, reconocemos en qué se falló y hoy por eso estamos aquí, para recuperar la confianza y a la esperanza de los ciudadanos”.

El también presidente del PRI en el estado, dijo que más que hacer alianzas con partidos políticos, “venimos a construir alianzas por las causas de la gente que más lo necesita”.

Se acabaron los tiempos de las leyes a modo, dijo, agregando que la entidad exige que se legisle pensando en las causas nobles, “allá afuera hay un Tamaulipas dividido, un Tamaulipas decepcionado de la política, un Tamaulipas harto de malos gobiernos”.

Al subir a la tribuna, Luis René Cantú Galván, del Partido acción Nacional, dijo que legislará en beneficio de los tamaulipecos, poniendo especial atención a sus necesidades y demandas sociales, “el bien común, la familia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el mejoramietno de las condiciones de vida para todas las personas”.

Agregó que el respeto y el diálogo con todas las fuerzas políticas que integran la Legislatura, serán las herramientas a través de las cuales generarán acuerdos que beneficien a la gente.

“Es momento de trabajar juntos en favor de todas y todos los tamaulipecos, dejemos atrás toda diferencia de ideologías, pues, lo único que importa es defender a nuestro estado de intereses centrales, que buscan todo menos el bien de Tamaulipas”.

Cantú Galván dijo que Tamaulipas forma parte de una Federación, sin embargo, y de acuerdo con el marco constitucional y legal”somos un ente libre y soberano; y, precisamente, bajo la perspectiva, encaminaremos las acciones legislativas necesarias a fin de defender y garantizar la soberanía de Tamaulipas”.

Apuntó que no dejarán que se soslaye la soberanía del estado, “por intereses perversos o de algún u otro tipo, porque lo primero y lo más importante para nosotros es Tamaulipas y su gente”.

El último en subir a la tribuna fue el diputado de Morena, Humberto Armando Prieto Herrera, quien, antes de fijar el posicionamiento, denunció una campaña mediática y con “dolo”, en redes sociales y medios de comunicación hacia varios legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, “yo les digo, hoy más que nunca, Morena está más fuerte”.

El morenista, señaló que la mejor época de los gobiernos neoliberales de Tamaulipas, ha sido la del panismo, “pero para ellos, para unos cuantos, porque para el pueblo tamaulipeco, ha sido la peor época, nos han traído más violencia, más opacidad, más corrupción”, dijo.

Hizo un llamado a las demás fracciones parlamentarias, para que no acepten estar en la subordinación del poder ejecutivo del estado, “que son libres y este poder es independiente”, señaló.

Reclamó que el combate a la inseguridad se hiciera, “implementando terror, abuso y violencia, con un gran incremento de víctimas que resulta verdaderamente inaceptable”.

Agregó que los tamaulipecos está cansados de vivir con miedo, con agresión creciente, con más víctimas de esta guerra absurda que no ha terminado y que inició ese gobierno neoliberal del 2006 y 2012 con Felipe Calderón como Presidente”.

Prieto Herrera, dijo que en Tamaulipas se escucha un clamor que pide justicia y paz, “se necesita mucho cinismo para venir aquí y afirmar que están sirviendo al estado, se están sirviendo ellos, se la han pasado saqueando”.

El diputado del PAN, Félix Fernando García Aguiar, se levantó de su curul y reclamó, “se necesita dinero de la Federación”, pidiendo al presidente de la mesa directiva, Jesús Suárez Mata, poner atención en el tiempo que se había excedido el orador.

La ahora panista, Leticia Sánchez Guillermo (antes de morena), también increpó, “por qué no decías eso cuando eras panista”, le dijo a Armando Prieto, quien antes fue diputado federal por Acción Nacional.

Otros panistas también le gritaron cínico al legislador de Morena, mientras Juan Vital Román, de Morena, les gritó a los panistas, “cállese, déjelo hablar”. El presidente Suárez Mata, pidió orden y respeto al orador.

El Morenista, continúo su discurso durante más de dos minutos más, después del tiempo reglamentario de siete minutos que tenía, excusándose que lo habían interrumpido.

“Se coludieron con la Legislatura pasada y legislaron para intereses personales y particulares y eso pasará a la historia más negra y profunda de Tamaulipas”, agregando que, “ahora con actitudes gansteriles, han pretendido acosar a intimidar a nuestros compañeros”, reclamó.

POR Perla Reséndez