Denuncian fraude en dos rifas del Predial

Pánuco.- El activista social, Lic Antonio Sergio Rivera Lam, denunció que el gobierno municipal incurrió en un desvergonzado fraude al no cumplir con los sorteos pactados por la rifa del predial, que no se realizaron durante los últimos dos años.

El también titular de la Asociación de Abogados y Profesionistas Afines, fue claro en referir que es muy lamentable que se haya engañado de esta forma a la ciudadanía y este sorteo que es un referente que motiva al pago de este importante impuesto no se haya cumplido.

Agregó que pese a que un importante número de ciudadanos cumplieron puntualmente con el pago tienen, aún sus boletos donde se anuncia el sorteo con entrega de un gran número de premios entre ellos pantallas planas y electrodomésticos diversos, el sorteo del 2020 y el de este año no se realizaron.

“Es muy lamentable una auténtica burla que los ciudadanos tengan que pasar por ese tipo de cosas no puede ser posible que a todas luces son un sorteo que por años se ha realizado, simplemente ahora no se llevó a cabo y la pregunta es, entonces dónde quedaron los premios o dónde quedó el dinero con el que se compraron esos premios? Sin duda esto fue un fraude no se le puede llamar de otra forma”, afirmó el abogado.

Refirió que el desastroso gobierno de Fernando Hernández Molina piensa que los panuquenses son menores de edad y que todavía se les puede engañar fácilmente y está equivocado, por lo que exigió que se cumpla con el sorteo que se respete el acuerdo por el pago del predial que era tener un boleto para participar en las rifas.

Dijo que es una total falta de respeto qué al cierre del gobierno se mantenga estos actos ilegales, en este tipo de actos ilegales por lo que exhorta al titular del gobierno municipal a que cumpla en los meses que restan de su gobierno y se realizan los sorteos.

Por Víctor Montiel