Dwayne Johnson canta las mañanitas a una abuelita y se vuelve viral

ESTADOS UNIDOS.- Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, es uno de los consentidos del público, situación que se ha ganado a pulso con sus buenas acciones.

En esta ocasión, el actor y luchador felicitó a la abuela Grover por su cumpleaños número 102 de una manera muy tierna y que se hizo viral.

De acuerdo a una conocida revista de espectáculos, al actor de Rápidos y furiosos un fan le pidió que felicitara a Marie Grover por su entonces cumpleaños número 100.

La ancianita es la mayor admiradora del carismático actor. A partir del primer saludo, Dwayne Johnson se comprometió a repetir la tradición año con año. 2021 no fue la excepción.

“Este es un video muy especial que está dedicado a una dama muy, muy especial. Este es uno de los videos más especiales que yo hago durante el año y, probablemente, uno de los más especiales que grabaré en mi vida”, comenzó a decir “La Roca” a lo que parece ser una vídeollamada entre la familia de Marie Grover y la estrella.

“Esta dama tan especial cumple 102 años. Entonces, con todo el amor que tengo, me complace decir: ¡Feliz cumpleaños”, continúo el actor de acción, quien nos sorprendió con su entonación al cantar “Feliz cumpleaños” en inglés.

Mientras tanto, la abuela Grover lucía súper emocionada, agitando las manos y expresando sorpresa con su rostro.

When she turned 100, I started singing Happy Birthday to Grandma Grover. Today she’s 102 years old ???? ???? and this has become one of myFAVORITE things to do. And she sang back to me!! ????☺️

I wish I still had my grandma, but I do have her! Enjoy your birthday! ❤️

Love, your Rock ???????? pic.twitter.com/BgmcAYaQCO

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2021