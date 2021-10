Raúl Jiménez revela que pudo no haber vuelto a jugar

MÉXICO.- Raúl Jiménez vive su mejor momento desde que sufrió una fractura de cráneo en un partido de los Wolves; sin embargo, habló de algunos de los momentos más difíciles de su recuperación.

En entrevista con ‘W Radio’, Raúl Jiménez reveló que uno de los bajones anímicos que vivió durante su recuperación fue cuando le dijeron que existía la posibilidad de no volver a jugar.

Pero agregó que lo más complicado fue que, pese a que tenía una fecha estimada de regreso, no soldaba la operación del cráneo, por lo que no podía jugar.

“Me dio el bajón, sabía que existía la posibilidad de no volver a jugar, pero lo que más me dio para abajo era que los doctores me daban un tiempo aproximado para volver pero no soldaba la operación del cráneo”.

RAÚL JIMÉNEZ

Raúl Jiménez vive su mejor momento tras la lesión

Después de muchos meses sin jugar un partido de futbol, Raúl Jiménez logró superar la fractura de cráneo para volver a los terrenos de juego con los Wolves y ahora con la Selección de México.

Después de no poder anotar en sus primeros encuentros con los Wolves en la Premier League, fue hasta el pasado 26 de septiembre cuando hizo un golazo ante el Southampton.

Pero eso no fue todo, pues en el siguiente partido se lució con dos asistencias que le dieron el triunfo al equipo oriundo de Wolverhampton.

Raúl Jiménez habla sobre su regreso a la Selección de México

Después de no poder jugar la Fecha FIFA anterior, debido a restricciones de la pandemia, Raúl Jiménez por fin hará su regreso con la Selección de futbol de México.

Sobre su regreso con el Tri, el delantero mexicano se dijo muy contento y aseguró que ha trabajado fuerte para hacerlo de la mejor manera con la camiseta del combinado nacional.

“Contento de regresar después de tanto tiempo, con el tema de la lesión y de no haber podido venir en la última ocasión (…) Estamos trabajando para conseguir un buen regreso”, señaló.

Raúl Jiménez: ¿Cuándo fue su último partido con la Selección de futbol de México?

Raúl Jiménez se vestirá de nuevo con la camiseta de la Selección de futbol de México después de 10 meses de no hacerlo y lo hará para los duelos eliminatorios rumbo al Mundial.

La última ocasión en la que el delantero mexicano vio participación con el Tri fue en noviembre de 2020, cuando México derrotó a Japón en un partido amistoso en Europa.

Ahora, después de perderse los primeros partidos eliminatorios ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, se espera que Raúl Jiménez vea sus primeros minutos en estas nuevas fechas.

Primero será el jueves cuando el Tri reciba a Canadá, mientras que unos días después lo hará frente a Honduras. El miércoles 13 de octubre visitará El Cuscatlán de El Salvador.

Cabe recordar que México es el líder del octagonal final de la Concacaf con 7 puntos de 9 disputados, seguido de Canadá, Estados Unidos y Panamá (5).

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS