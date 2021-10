‘No estamos construyendo una alianza’

TAMAULIPAS.- El Delegado del PRI en Tamaulipas, Felipe González Alaníz, reitera que en estos momentos no podría darse por confirmada la alianza con el PAN de cara a la elección del 2022.

“No hay condiciones”, responde. Reconoce que al priísmo no le gustó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de quitarle dos diputaciones plurinominales, y opina que el PAN se excedió en sus apelaciones para pelear la curul que al final de cuentas le retiraron a Alejandro Guevara Cobos.

¿Van solos o van en alianza?

“Debo decirle que en este momento no tenemos pláticas formales, no hay condiciones para hablar de que estamos construyendo alguna alianza en este momento.

El partido está trabajando para fortalecerse. Estamos trabajando para construir nuestras propias candidaturas, si bien es cierto que a nivel nacional, existen acercamientos, hay una alianza legislativa y que se habla de que probablemente pudieran construirse coaliciones o alianzas. Yo le puedo afirmar que en este momento no hay condiciones generadas como para que podamos construir una alianza.

Eso no quiere decir que que no siga la alianza legislativa y que no se sigan haciendo esfuerzos a nivel nacional, para construir lo que sea más conveniente para el partido”.

¿Ahora hay menos condiciones que antes?

“Puede ser, a ver no esto no es de que si hubo, de momento a momento, esto es parte de la construcción de un proyecto político o que verdaderamente se decidiera ir en coalición. Sin embargo, le puedo decir que coyunturalmente y las circunstancias no nos permiten hablar de condiciones para construir alianzas”.

¿Cuál es su opinión sobre lo que decidió el TEPJF de quitarles dos diputaciones para dárselas al PAN?

“La verdad, lamento que se haya dado una situación de dejarnos en una subrepresentación. Lo que nosotros exigimos es que instituciones de orden jurisdiccional electoral debieron haber tomado en cuenta verdaderamente nuestro resto mayor.

La verdad es que se quedaron muchos votos de priístas tamaulipecos que no están representados y que no reflejan la auténtica fuerza del PRI.

Lamentamos que no se nos haya reconocido lo que el Tribunal Electoral de Tamaulipas había concedido desde que emitió su resolución en el sentido de que reconocía al PRI cuatro diputaciones de representación proporcional. La sala regional confirmó que eran tres y bueno hubo inconformidad precisamente del PAN y esto obligó a que se fuera a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.”

¿Y cómo toman ustedes los priístas la decisión del PAN al pelear hasta el final estas diputaciones?

“Yo considero que fue innecesaria y excesiva la acción de ir en busca de las diputaciones de representación proporcional. Sin embargo, en las decisiones de los tribunales electorales solamente los tribunales electorales son los que tienen la palabra, claro nosotros no quedamos satisfechos”.

¿Cómo será la actuación de Alejandra Cárdenas y Edgar Melhem en el Congreso?

“Me parece que son dos diputados con una amplia trayectoria política en el estado, con un reconocimiento ganado a pulso, con experiencia política suficiente como para aportarle al Poder Legislativo de Tamaulipas y que ellos están representando dignamente al PRI en el Congreso del Estado, tengan la seguridad de que tanto el diputado Edgar Melhem como Alejandra Cárdenas, aportarán lo mejor de ellos mismos.

Los priístas no buscamos ni querellas, ni andarnos, confrontando solamente queremos abanderar las causas de la sociedad, las causas de la ciudadanía y apoyar a la gente en lo que más le aqueja.

Edgar Melhem o Alejandra Cárdenas podrían ser el fiel de la balanza que pueda inclinar las votaciones a favor de la bancada de Morena o del Pan. ¿Tienen alguna línea nacional sobre a dónde inclinarse?

“Nuestros diputados Edgar y Alejandra dejaron muy claro en el Congreso que no seremos un una bancada legislativa que va a estar a favor de todo y en contra de todo en otras cosas, habremos de sumarnos a las propuestas o iniciativas vengan de donde vengan, que busquen y que sean con honestidad y con transparencia y busquen el beneficio para Tamaulipas”.

¿Qué le dice el priísmo tamaulipeco, quieren alianza con el PAN o con Morena?

“Lo que yo he recogido y es una muestra clara de que el PRI está vivo, es que es un PRI convencido, es un PRI con una ideología muy arraigada, es un PRI que, en esencia, muchos priístas de entrada dicen: ‘oye, pero las alianzas y las coaliciones no está en nuestra genética política’; yo soy un priísta que tiene más de 52 años de militancia, y créame que nos tenemos que ir adecuando a los nuevos tiempos. Los tiempos modernos nos hablan de la necesidad de hacer replanteamientos en la construcción de acuerdos políticos.

A veces no todos podremos estar de acuerdo, pero vemos y necesitamos ver qué es lo más conveniente, no le puedo decir que todos dicen de entrada que sí vamos en una hipotética coalición con cualquier fuerza no, pero tampoco están cerrados al cambio o a la construcción en un momento dado, de un planteamiento de alianza”.

Edgar Melhem decía que no se podía descartar con Morena, ¿está de acuerdo?

“El reflejo de lo que se está dando es en función de una alianza legislativa que ya está en proceso, que ha estado dando resultados en el trabajo legislativo en la cámara federal, en ese en ese sentido tendríamos que ser congruentes en que no hay condiciones en este momento para hablar de alianzas o coaliciones, yo le diré en su momento si se presentan y se generan condiciones, pero tendremos que ser muy congruentes en el planteamiento que se vaya a hacer”.

¿Qué viene para el PRI? Hay aspirantes que han levantado la mano que quieren ser candidatos del PRI y no de una alianza…

“Bueno, hay amigos priístas con una amplia trayectoria que públicamente lo han esbozado. De hecho, hay un compañero que ha hecho algunas reuniones y ha expresado en el ámbito de la libertad que caracteriza al priismo su deseo de ir si se generan las condiciones, que todavía no aperturamos, porque no estamos en los tiempos en que el partido diga vamos a recoger las expresiones para ver quienes se manifiestan. Sin embargo, no tengo la menor duda que en Tamaulipas, hay mujeres y hombres que son buenos cuadros con capacidad para representar al partido si fuese el caso”.

¿Quién va a decidir a final de cuentas si el PRI va solo o en alianza?

“Es una facultad que tiene el comité ejecutivo nacional. Es facultad del comité ejecutivo nacional tomar la decisión en la designación de candidatos a gobernadores de las entidades federativas. Esto se dará a finales de año a principios del que viene, según los tiempos que nos marca la legislación deberá ser a principios del próximo año”.

¿Cómo ve a los aspirantes de Morena?, algunos tienen pasado priísta…

“En la mayoría de los partidos políticos en México han tenido su origen y la esencia que les ha permitido desenvolverse y desarrollarse ha sido con ex priístas, no es la excepción Morena, y Morena tiene una composición surgida de diferentes corrientes, son la izquierda, otras de centro derecha y otros ex priístas que son una corriente socialdemócrata, creo que ya se han manifestado muchos y eso, en lugar de ser una fortaleza, puede ser una situación que los ponga en conflicto, pero esos son decisiones y asuntos que deberán de resolver ellos en morena”.

¿Y a los del PAN?. Considerando que quizás alguno de ellos sea candidato de la alianza…

“La verdad lo único que he visto son algunas personajes que se mencionan a través de los medios y algunas encuestas”.

Son tres: Gerardo Peña, César Verástegui y Jesús Nader, ¿el PRI podría apoyar a cualquiera de ellos? Nosotros no vamos a ver personas, en un momento dado tendremos que ver cuáles son las condiciones para que sea si es que se llega a considerar la posibilidad de construir alianzas, tendrá que ser compartida y ya determinemos las condiciones en que pueda darse una coalición porque una coalición no es solo si vamos juntos, tiene que haber condiciones, tiene que haber planteamientos serios, concretos en qué condiciones podremos coexistir políticamente”.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón