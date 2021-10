Padre de Cinthtia le rogó que no se hiciera la cirugía estética en la que murió

NUEVO LEÓN.- Julio, padre de Cinthia Lizeth Vega Chapa, quien murió tras someterse a una cirugía estética en una clínica de Monterrey, exigió a las autoridades, de todos los niveles, intervengan en el caso para que encuentren a los responsables del fallecimiento de su hija, pues hasta el momento se encuentran prófugos.

En entrevista para medios locales, Julio, quien se escuchaba muy afectado, contó lo último que le dijo a su hija de 22 años: “Tenía poco, no tenía ni el mes que se iba a hacer eso, pero no nos hizo caso. Yo le dije que no fuera… le dijimos aquí en la familia: ‘No vayas mija, no vayas’,pero ella tomó esa decisión. Mi hija era bien alegre, bien guapa”, comentó. La joven trabajaba en un restaurante, era soltera y habitaba con sus padres en la colonia Puerta del Sol, en el municipio de Monterrey.

Al respecto, las autoridades informaron que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones catearon en la colonia Mitras Centro un establecimiento donde a Cinthia Lizeth le practicaron la cirugía a la par que buscan a la doctora que estuvo a cargo de dicho procedimiento, pero no tuvieron éxito.

¿En qué consiste el procedimiento al que se sometió la joven?

La ‘agualipo’ es un procedimiento estético que también se le conoce como Body-Jet o Wal, el cual busca que con el uso del agua genere soluciones menos invasivas, con mejores resultados y la misma seguridad quirúrgica para modelar y definir el contorno corporal, de acuerdo con la página web de la Clínica Fontana.

“Se realiza mediante una cánula más precisa que hidrata y remueve la grasa de la zona por la acción y presión del suero acuoso. Inmediatamente después se aspira, haciendo que se extraiga mayor cantidad de grasa, de una forma menos traumática para la zona, y que la grasa extraída sea de mayor calidad”, se detalla en el mismo sitio. Este procedimiento ofrece mejores resultados debido a que “la propia grasa del paciente se redistribuye”. Entre las ventajas mencionó varias:

– Intervenciones menos traumáticas para los tejidos.

– Menos anestesia.

– Reducción del dolor e hinchazón.

– Menor tiempo de recuperación.

