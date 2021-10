Un bravucón en el Congreso

TAMAULIPAS.- En lo personal, no me pareció extraño. Ni tantito, debo confesarlo. El posicionamiento que a nombre de MORENA exhibió en tribuna en el Congreso Local el diputado Humberto Prieto, podría decirse que es la marca, el sello de la casa. Pero la suya.

Quien escribe quería o por lo menos hubiera querido, junto con el resto de los tamaulipecos, escuchar del legislador propuestas y proyectos de su fracción partidista para mejorar el entorno jurídico, social y económico del Estado; quería escuchar de él anuncios de futuras iniciativas para apoyar –como lo repiten un día sí y otro también– a los más necesitados; quería verlo presentando alternativas dentro de su competencia para apoyar la lucha contra la grave inseguridad pública que tanto afecta a la Entidad y al país.

Sí, quería o hubiera querido escuchar y presenciar la presentación de la Agenda Legislativa de MORENA, a lo que estaba obligado a hacer el señor Prieto.

En lugar de lo anterior, el morenista converso dedicó su tiempo a hacer de esa tribuna un vertedero de acusaciones, deslegitimaciones y revanchismos verbales contra la fracción de Acción Nacional, como si esa bancada fuera la prioridad para su grupo y no demostrarle a los ciudadanos que pueden confiar en el nuevo Congreso, porque supuestamente piensan en su bienestar y no en desquites propios de un adolescente.

Lamentable balance, por dos razones: La primera es que con los argumentos que ahora sataniza al PAN, Humberto Prieto se clava una estaca en el corazón, al olvidar que su origen político es de color azul y que alguna vez –o veces– como diputado federal panista aplaudió a rabiar y apoyó las mismas maniobras que ahora fustiga con presunto aroma de santidad.

La segunda es que mientras el líder de su fracción. Armando Zertuche, intenta tender puentes para encontrar consensos y optimizar el trabajo legislativo, don Humberto cava trincheras, profundiza divisiones y compra pleitos que en teoría debería resolver, no incrementar.

Tan polarizado en los ataques fue el mensaje del diputado neomorenista, que la frase que más se recuerda del mismo, desnudó lo que en verdad le importa a él y a sus correligionarios políticos: “Aunque les duela, somos mayoría”… Sobran mayores intentos de análisis.

Es evidente que MORENA eligió a un bravucón de callejón para presentarse en el Congreso del Estado en lugar de un tribuno que exhibiera las supuestas bondades de la nueva mayoría.

Fue su decisión y se respeta ese derecho, pero sin duda hubiera sido mejor decidirse por alguien con un por lo menos un poco de oficio político y un mucho de vergúenza. Vale la pena entonces, recordar como epílogo una sabia frase de la Biblia: “Por sus frutos los conoceréis”…

EMPIEZA LA INCURSIÓN ‘MAKISTA’

La frontera llega por la sangre de sus adversarios políticos en Tamaulipas. La frase encuentra acomodo en lo que hoy por la tarde protagonizará la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, en Ciudad Victoria. La dama celebrará en la capital del Estado un acercamiento con la sociedad civil local, a través de lo que en su invitación califica como “Dialogo”, con el tema “Experiencias exitosas de un gobierno responsable”. Por fin pone Maki las cartas sobre la mesa.

A apenas cuarenta días aproximadamente de que se defina el candidato de MORENA aparece la ex edil para exhibir su músculo, en la aplicación de la frase de moda del presidente: Hechos, no palabras. La guerra está iniciada. Y a la señora no le tiembla la mano para empezarla en tierra ajena.

Uy… LA MESURA TRICOLOR

Ya sin los reflectores deslumbrantes que le brindaba antaño el poder, el PRI mostró en el Congreso Local una postura que aún en medio de la mayor crisis de la historia tricolor, conserva la prudencia y sentido común en su equipaje.

El diputado Edgar Melhem Salinas, también dirigente estatal del tricolor, combinó el uso de la mano derecha con la izquierda, para primero rechazar que apoyarán leyes a modo y después precisar que no se puede ser una oposición diciendo a todo que no.

“Reconozcamos lo que se ha hecho bien y desechemos lo que no ha funcionado”, dijo, “los extremos no son buenos y le apostaremos al diálogo; aquí nadie es más ni nadie es menos”. No se necesita ser muchos para hablar claro…

LABERINTOS DEL PODER / JOSÉ AZPEITIA