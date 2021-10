Usuarios reportan la caía o fallas en Facebook e Instagram

MÉXICO.- Cuatro días después del apagón de más de seis horas este viernes se registran nuevas fallas de Facebook e Instagram a nivel mundial.

En el sitio especializado Downdetector se reporta que la mayoría de las fallas en Facebook son en el sitio web.

Un 14 por ciento de los reportes son por problemas para ingresar a la cuenta.

En el caso de Instagram las fallas más concurrentes son en la aplicación móvil.

Usuarios de WhatsApp también ha reportado problemas para utilizar la aplicación de mensajería instantánea en su versión web.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

Tras las fallas Facebook e Instagram detallaron que ya trabajan “para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible” y ofrecieron disculpas a los usuarios.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (????). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021