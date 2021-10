El diputado: Mal criado

TAMAULIPAS.- Hay un diputado en el Congreso de Tamaulipas que se cree el “muy – muy” , como dice amandititita. Todo su rollo, es ni más ni menos, por ser un pariente pobre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El legislador, Pepe Braña Mojica, que por ciento ( para nuestra desgracia ) es Tampiqueño, pero hace muchos años que se fue de paracaidista a Vicky Ranch, y se quedó por allá, Gracias a Dios! Ahora es Diputado local por el PT, por la capital del estado, un candidato ganador que como todossss los ahora integrantes del Congreso local ( por Morena) se colgaron del abuelito para estar logrando arrasar en la pasada elección.

Y el ganar de gratis no es delito, lo que si es pecado mortal es que este cuate se sienta tocado por Dios, cuando le aseguro qué tal vez, no se sabe ni la tabla del cero y a lo mejor si lo pongo en un round , un “mano a mano”, con mi sobrinito de Kínder, le aseguro que gana mi sobrinillo. Lamentablemente quiere asustar con su apeído Mojica, y es claro que le daría hasta su cuello al diablo por llevar el de Obrador, pero si así anda bien borracho de soberbia, si el parentesco fuera más directo se vuelve más Crazy, de lo que anda.

Es claro que solo va a “succionar”, no crea que nos va a salir gratis, este cuate nos va querer cobrar hasta la ensuciada de sus zapatitos, no le veo cara de que se vaya a conformar con el “sueldazo” ( por qué no crea que los Diputados Morenos son tan santos y se van bajar el ingreso ), todo mundo dice que va a querer hacer negocio, buzos !!! No le extrañe que después le entre la locura de querer ser alcalde, ya ve que por Morena cualquier “chango chancludo” quiere ser presidente municipal. Se la pasa con su celular en el Congreso del estado, le vale “un referendo cacahuate” lo que se exponga, y se lo advierto no pasará de ser un simple y llano Diputado gris: mudo, ciego y tartamudo.

Y seguramente, Pepe Braña Mojica, es de los que ya están con la ansiedad, mordiéndose las uñas y comiéndose las greñas, esperando el depósito de su primer quincena. Ojalá que aproveche y contrate algún cursito de modales y aprovechando, también del plato del buen comer, para que se refine un poco.

Por qué su manera de ser no le va a dejar nada bueno y el abuelito ( AMLO), no estará siempre para defenderlo. NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES EN TAMPICO Es un hecho que en la administración que encabeza, Chucho Nader, la mujer será un pilar esencial, por eso se dieron nuevos nombramientos y ratificaciones en diferentes áreas municipales.

El alcalde reconoció el trabajo que Sandra Muñoz, Elvia Holguera desarrollaron en la pasada administración local al frente de Cultura y Turismo Además forma parte de este Gobierno María del Socorro Delgado San Martín en Desarrollo Económico; Gloria Alfaro Flores al frente del Instituto de Mujer; María Martha Zubieta Casais como Directora General del Sistema DIF; Ana Esther Gorordo Arias en la Oficina de Pasaportes; y Fabiola Chow Chong como titular de Atención Ciudadana. También nombró a María Fernanda Díaz Moral en la Dirección de Eventos y Logística; María del Pilar Mar Cordova en la Dirección de Ingresos; Ana Socorro del Sagrario Vázquez en Catastro; Lizbeth García Aldape como titular de la Dirección de Cementerios; María Eugenia Wong Sánchez en la Dirección de Bibliotecas; y Lluvia Elena Soler Sosa como Directora del área de Contabilidad.

El presidente resaltó que son mujeres muy valiosas y exitosas que buscan apoyar en el desarrollo de esta ciudad.

El lunes, habrá más nombramientos… ¿ALGUIEN HA VISTO A ROBERTO GONZÁLEZ BARBA? En todaaaaa la semana solo un día ha sido visto, el regidor sobreviviente del ex partido revolucionario e institucional, Don Roberto González Barba y eso que ya , hay como no queriendo la cosa, el próximo viernes cobrará su primer quincena.

Se me hace que esta en “home oficce” despachando, para poder desquitar su salario que habrá de recibir. Hay quien apuesta que se llevará toda la administración, “nadando de muertito” , ¿ Usted como ve?

RECONOCE ARMANDO APOYO DE CLAUDIO DE LEIJA

De manera sorpresiva, en la audiencia ciudadana, que el alcalde de Altamira Armando Martínez realizó en la Colonia Albañiles, reconoció públicamente el apoyo que Claudio de Leija, dio a la campaña. Y , aunque se aclaró que no trabajará en el municipio, si le agradeció todo su respaldo en los tiempos de campaña y el haber creído en su proyecto.

El ex regidor de Madero, ni se lo esperaba , hasta el uso de la palabra le dieron y fue arropado entre porras! Es claro que el ex diputado local ha logrado ser considerado un operador político.

Y PARA REMATAR…

Paco Tobias Sigala , fue nombrado el nuevo delegado político del PRD, será quien este al frente de este organismo porteño que está “medio muerto” , ojalá que logre revivirlo !!! Recuerde : No se vale Chillar !

RESBALÓN / MARIO PRIETO