Migrantes no podrán ingresas a EU: Blinken

MÉXICO.- El gobierno de los Estado Unidos no autorizará el ingreso de migrantes haitianos que intenten entrar a ese país de forma irregular, afirmó el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken.

En rueda de prensa en la Cancillería de México, Blinken reiteró que quienes acuden a ese país con una supuesta oferta de refugio, o de ingreso sin obstáculos, están siendo engañados.

Nosotros queremos ser muy claros, si deciden emprender esa travesía en forma irregular, están arriesgándose muchísimo a lo largo de la totalidad de la ruta y no podrán ingresar a los Estados Unidos, por eso estamos trabajando para comunicar esto de manera eficaz”, sentenció Blinken.

Comentó que el contacto con las autoridades mexicanas de migración es diario para tratar de evitar el flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos por pare de haitianos.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, reiteró que los haitianos que llegan a México lo hacen engañados con la oferta de ser refugiados en Estados Unidos, sin embargo, pueden optar por ser refugiados y obtener un empleo en nuestro país.

Las personas que vienen a México invariablemente les ofreceremos lo mismo. Capacidad de refugio tenemos, somos un país de 126 millones de personas, si llegan 15 mil personas de Haití, quieren trabajar aquí, no es un problema para México, lo que es un problema es engañar a familias completas de que si llegas a Estados Unidos te van a dar la residencia”, reiteró el Canciller mexicano.

Recalcó que el gobierno de México no ha trasladado a Haití a ciudadanos de ese país que hayan sido rechazados por autoridades migratorias de los Estados Unidos.

Nosotros no hemos transportado personas provenientes, no de Haití, sino de Brasil y Chile, que fueron subiendo hacia México. Nosotros no hemos transportado personas que hayan estado en Estados Unidos y nosotros transportarlos a Haití, eso no ha sucedido”, puntualizó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR