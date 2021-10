‘Tienen que seleccionar a los mejores’

TAMAULIPAS.- En medio del inicio de su gira por diferentes municipios del estado, la ex alcaldesa de Reynosa reitera su intención de competir en la próxima contienda electoral.

Rechaza que la serie de encuentros que inició apenas hace unos días se puedan considerar el arranque de su precampaña hacia la gubernatura: “Yo estoy visitando el estado, a donde me inviten como ciudadana, y lo que me interesa es verdaderamente compartir estas experiencias”.

Confirma lo que ya había dicho: que revisará la convocatoria de Morena para inscribirse, pero también explica que así como se ha reunido a platicar con la dirigencia del Verde, lo puede hacer con otros partidos que “quieran aportar para el desarrollo del país”.

¿Se va a registrar en la convocatoria de Morena para la candidatura?

Yo voy a esperar los tiempos y siempre tengo la disposición, me interesa siempre participar en cualquier trinchera de cualquier ámbito de la vida nacional, cultural, político, educativo, social y siempre estaré dispuesta a participar.

En caso de que usted no sea la elegida, ¿apoyaría a otro candidato de Morena?

Creo que en cualquier contienda, en cualquier lugar, donde tú decidas participar y te sometes a las reglas, los resultados se tienen que respetar, y yo no solamente me refiero a la política en cualquier ámbito.

¿Le gustan las encuestas como método de selección?

Yo creo que sí aportan muchísimo conocimiento, y bueno forman la opinión de lo que la ciudadanía está pensando.

¿Qué opina de los demás aspirantes de Morena?

Yo respeto mucho al presidente porque fue muy generoso con nosotros en Reynosa. Yo le presenté 25 proyectos, los cuales aceptó y ahorita en Reynosa hay bibliotecas nuevas, polideportivos, calles, parques lineales, gracias a la confianza que nos dio a nuestros proyecto.

Siempre he tenido un agradecimiento porque fue una persona que apoyó mucho a la ciudad. De los demás aspirantes… con mucho respeto a todos ellos.

La verdad son personas capaces y yo creo que todo el mundo desde su trinchera quiere aportar y de eso se trata, así es que mis mayores respetos para todos.

Si no se hubiera dado el proceso de expulsión del PAN, ¿le hubiera gustado ser candidata por ese partido?

Fíjate que yo ya había renunciado, o sea cuando se da el proceso de expulsión yo ya tenía tiempo de haber renunciado directamente con el Presidente Nacional, Marko Cortés, entonces, pues la respuesta a la pregunta, la realidad es que me había retirado del barco, dejé de coincidir con él sobre todo el PAN estatal, y bueno, así son las cosas.

¿Qué opina de los tres aspirantes, que han levantado la mano también por el PAN: César Verástegui, Jesús Nader y Gerardo Peña?

Todos tienen mis respetos, la verdad es que yo creo que todas las personas deben de tener la oportunidad de buscar por sus sueños, y creo que son personas que pueden puedes dar lo mejor de sí, en cercanía, pues tengo más cercanía con Jesús Nader, que fue compañero mío diputado federal.

¿Ha negociado algo con el Partido Verde, una posible candidatura?

No, la verdad es que yo tengo un acercamiento con el Verde, pero también con Movimiento Ciudadano, pero también con el PRI, pero también con quien quiera platicar, con quien quiera aportar para el desarrollo del país y con Morena que tengo mucha afinidad en cuanto a la lucha de la justicia y la democracia, en cuanto a la lucha anticorrupción verdaderamente hay una coincidencia muy grande, y el respeto sobre todo al presidente, entonces, pues mi comunicación está abierta, yo soy de puertas abiertas y me encanta platicar con toda la gente buena.

¿Pero no descartaría una candidatura con el PVEM?,

considerando que es un partido cercano a la 4T… Yo creo que todos los que simpatizamos con el presidente por las acciones que ha hecho en beneficio de la gente que menos tiene eso es importante, la verdad tenemos coincidencias, entre todos.

¿Cómo se dio el primer acercamiento con Morena, para que Carlos Peña Ortiz fuera el candidato a la alcaldía de Reynosa?

Desde dos años antes a esta elección habían buscado a Carlos para que participara, y bueno, pues no se dio la oportunidad y ahora, pues otra vez hubo un acercamiento de parte de ellos con él y él tomó la decisión, el nunca se afilió al PAN, nunca tuvo esa decisión y bueno, ahora decidió contender por Morena, para todos aquellos que dicen que si pagamos por esa candidatura con los líderes nacionales de Morena, les digo firmemente y de frente: eso es una mentira. No es cierto él salió por ser el encuestado con la votación más alta y por una invitación que le hicieron a él.

¿Qué le diría a los morenstas que han criticado su acercamiento al partido?

Yo como te platico, lo que yo siento es que todos los partidos deben de convocar a la ciudadanía interna o externa al paritdo. Morena es un movimiento que deja esta oportunidad a toda la gente a que participe y la realidad es que deben de ir los mejores para que a Tamaulipas le vaya bien, hay que tener esa consideración con nuestro estado y que todo el mundo ponga los mejores elementos, personas que sean honestas, personas que sean capaces, personas que sean eficientes, personas que sean responsables y que sean cercanas a la gente.

Ha dicho usted que Tamaulipas ya necesita una gobernadora…

Bueno, las mujeres estamos listas para ocupar cualquier espacio de decisión. La verdad es que hemos estado rezagadas, pero no solamente es importante que lo hagamos por género. hay mujeres ya en este México de este siglo preparadas con experiencia con resultados, que tienen que ocupar sus espacios de decisión en la vida nacional, porque le hacen falta al país.

Se dice que la candidaura de Morena en Tamaulipas ya está reservada para un hombre. ¿Es así?

Yo tengo conocimiento de que va a ser una elección por encuesta abierta a quien salga arriba, en las encuestas en muchos de los partidos así va a suceder, qué bueno que así sea, no creo que estemos en un estado misógino.

Creo que son muy pocos los misóginos y bueno verdaderamente a veces te critican por ser mujer, a veces te critican por poner flores en los eventos, pues al rato nos van a criticar por la falda, pero al final estamos orgullosos de lo que somos, estamos decididos a seguir aportando a decir la forma en que las mujeres pensamos y a dar toda esta experiencia para el beneficio de todas las familias y de todos los ciudadanos.

¿Tiene más amigos en el PAN?

Muchos amigos, pues imagínate veinte años, pero también tengo en el PRI, tengo en Morena tengo en todos los partidos, en el Verde, porque en esta trayectoria de 20 años como diputada como senadora, como subsecretaria he coincidido, muchas veces con muchos de ellos y he tenido que lograr acuerdos y he tenido que lograr leyes de avance en conjunto con todos.

Se habla con mucha insistencia de su relación con Felipe calderón y Margarita Zavala ¿hay amistad?

Existe sí, existe un agradecimiento porque me dieron la oportunidad de participar en un gobierno donde como subsecretaria pude hacer cosas importantísimas, como por ejemplo, los pictogramas, todas esas imágenes que ven en las cajetillas de cigarros ,como el hacer que el tratamiento del cáncer de mama fuera gratuito en todo el país, como el lograr que con una persona embarazada llegue a cualquier hospital y sea atendida, y muchas otras cosas más en el programa de vacunación en el país.

Todas esas cosas son importantes y uno siempre debe ser agradecida. Hace mucho tiempo que no hablo con ellos, pero siempre tendrán mi agradecimiento.

¿Cómo vislumbra la próxima campaña electoral? Se habla de un ambiente muy ríspido…

Pues todas las campañas son muy ríspidas, sobre todo, cuando es el puesto más alto y con más decisión para repercutir en una ciudadanía y esta próxima elección repercute en cuatro millones de personas tamaulipecas, por eso hay que tomar las cosas con calma, elegir a los mejores candidatos a ver que traen en el morral.

Creo que muchos de los que quieren competir han tenido otros puestos, se tiene que ver qué resultados dieron en otros lados y la gente debe de elegir verdaderamente a los mejores por el bienestar de sus familias

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón