UNAM: Regreso a clases será con semáforo verde y estudiantes vacunados

MÉXICO.- Hace algunos días el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, criticó que varias universidades no han regresado a clases presenciales. Ante estos comentarios, la Universidad Nacional Autónoma de México compartió un comunicado en el que afirma que la institución ‘no se ha detenido ni un solo día’.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no, muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases, ¿por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso”, expresó López Obrador.

La Universidad dijo que las actividades presenciales se han suspendido para no generar contagios, pero que se opera de forma remota.

Además, explicó que el regreso a clases presenciales se está dando de manera paulatina desde hace dos semanas y que cada plantel toma decisiones sobre el rumbo del retorno a las aulas.

“La presencia física de la comunidad continuará creciendo con las medidas sanitarias necesarias y, como se informó desde un inicio, el regreso a las aulas se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde y una vez que los mayores de 18 años completen su esquema de vacunación contra COVID-19 en las próximas semanas”, comparte la UNAM en el comunicado.

