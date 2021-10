Deprimido el humor en Nuevo Laredo

Gran reto es el que tienen los principales liderazgos de la ciudad fronteriza con mayor movilidad en el comercio internacional entre México y Estados Unidos, sí es que desean que salga de la situación en la que se encuentra por el deprimido humor social que hay en Nuevo Laredo, Tamaulipas; esto no es una aseveración a la ligera, sino es el resultado de la observación antropológica del cómo se han movido los sentimientos de los ciudadanos.

En la última década, como consultor en comunicación me he ido especializando en la escucha del ciudadano con herramientas –de antropología social- para diagnosticar el sentimiento colectivo, sus sistemas de creencias, las estructuras comunitarias, así como sus usos y costumbres de la sociedad a analizar. Esto me ha permitido adentrarme en regiones como Nayarit, Tabasco, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, así como en Tamaulipas, entidad en la que UNOCI Consultores en Comunicación desde 2018 tenemos un registro actualizado año por año del cómo se está modificando el humor social en las principales ciudades tamaulipecas.

En 2012 Nuevo Laredo tenía un humor social caracterizado principalmente por el hartazgo, el individualismo estaba en incremento, y su detonador positivo era la esperanza. La realidad empezó a cambiar en 2020 cuando empezamos a registrar vectores de depresión comunitaria, con fuerte alza de apatía, empezando a figurar en la sensación del futuro elementos similares a Matamoros: vivir el hoy.

DEL HARTAZGO A LA DEPRESIÓN

La pérdida de identidad social que tiene Nuevo Laredo –como otras ciudades migrantes- propicia otros sentimientos culturales, particularmente la aspiración truncada de cruzar a Estados Unidos de poco en poco dio pie al hartazgo, del individual al colectivo. La situación de la ciudad marcada con énfasis en las periferias por los poderes fácticos, y mezclada por las variables de la pandemia, provocaron que transitara el sentimiento social de hartazgo a depresión.

INSEGURIDAD E INCERTIDUMBRE

La inseguridad en el amplio sentido empezó a ser transversal en los últimos cinco años, desde la inseguridad patrimonial, pasando por la laboral, con ello la económica, incluso hasta la personal; provocaron una mezcla que dio paso a la sensación de incertidumbre. Recientemente la pandemia y el cierre de la frontera agravaron estos sentimientos comunitarios.

NARRATIVA DE CIUDAD

“Estamos fregados” es una expresión social que empezó a tomar fuerza desde 2019 hasta posicionarse en el colectivo social como la realidad que –en percepción- tiene el ciudadano de Nuevo Laredo. La falta de narrativa de ciudad, así como la ausencia de una estrategia ejecutada de forma transversal por todas las fuerzas vivas, dieron libre paso para que se colocara en el ideario popular “aquí no pasa nada, por eso estamos fregados”.

APUNTES

Un mes antes del día de las elecciones -6 de junio de este año- cayó una fuerte tromba en Nuevo Laredo, dejando devastación en la ciudad, me llamó un operador político para preguntarme del cómo veía la elección, por lo que corté la pregunta tajantemente “van a perder y más sí en menos de tres días no ponen de pie a la ciudad, haciendo a la par ustedes un relanzamiento de su estrategia. Nuevo Laredo tiene un humor social deprimido, teniendo la ciudad destruida por un fenómeno natural, se arraigará más ese sentimiento que ya de por sí está alterado por la pandemia del COVID19”. ¿Y tú, qué opinas?

www.daviddorantes.com