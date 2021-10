Enfrentan desabasto de medicina en el IMSS de Pánuco

Pánuco.-El desabasto que afecta a nivel nacional a los hospitales del IMSS y el ISSSTE ya se está haciendo latente también en la Unidad de Medicina Familiar de Pánuco dónde pacientes con enfermedades crónicas enfrentan complicaciones para adquirir sus medicinas.

Lo complicado de estas situacion es que personas que cuentan con el beneficio del seguro social y que para el cual cubren cuotas quincenales, no están recibiendo el beneficio correspondiente por parte de la institución lo que los obliga a verse en la necesidad de comprar sus medicinas farmacias particulares

Al respecto don Bernabé Navarrete Quezada, dio conocer que su esposa y algunos de sus familiares han tenido problemas para conseguir medicamentos.

“Esta situación va de mal en peor lamentablemente antes había medicamentos que nunca faltaban que siempre se tenían en la farmacia y ahora estos no se encuentran y pues ni modo de dejar pasar el tratamiento, como el caso de su señora y algunos familiares”.

Manifestó que desde hace dos años esta situación se ha generalizado y también a nivel nacional están conscientes de que muchos enfermos entre ellos niños de cáncer o mujeres que padecen cáncer, también han fallecido porque no cuentan con las medicinas a tiempo.

“En el caso de la diabetes y la hipertensión los medicamentos no son tan costosos y por ello hay alternativa de poder conseguirlos en alguna farmacia particular, sin embargo de que sirve estar pagando tu cuota al seguro social si no tienes el beneficio”. Indicó

Manifestó que no solamente dependencias como IMSS, también el ISSSTE están lidiando con este problema ya que el gobierno central hizo el manejo de los medicamentos y todo se hace desde la Ciudad de México cuando anteriormente se tenían bodegas y la distribución se daba a nivel estatal.

Como se conoció a nivel nacional El origen de esta problemática se dio en un primer caso por la decisión del Gobierno Federal de el presidente López Obrador de terminar convenios con laboratorios que por años sortean los medicamentos.

Tras ellos comenzaron los problemas y uno de los más evidentes es el que enfrentan los niños y mujeres con cáncer principalmente los cuales siguen lidiando con la falta de medicamentos lo que les ha costado la vida a muchos de ellos y ahora están los más básicos están escaseando.

Por Victor Montiel