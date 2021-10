Mitos y realidades de la salud mental

Cd. de México.- Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, un aspecto cuya importancia destacó durante la pandemia de coronavirus. Tan solo en México, trastornos mentales como la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión incrementaron por el confinamiento, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras una crisis sanitaria que paralizó al mundo entero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que las personas que se han visto más afectadas por la pandemia son: los trabajadores de la salud, estudiantes, personas que viven solas, mujeres, grupos en pobreza o entornos frágiles y quienes ya contaban con enfermedades mentales preexistentes.

En este contexto, los gobiernos del mundo coincidieron, en la Asamblea Mundial de la Salud de 2021, que existe la necesidad de ampliar los servicios de salud mental en todos los niveles.

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora año con año con el objetivo de incrementar la conciencia sobre los problemas de salud mental y favorecer la movilización de herramientas para la atención de calidad. Sin embargo, aún existen mitos en la sociedad que obstaculizan el bienestar global que incluye una buena salud emocional, física, psicológica y social de acuerdo con Mental Health.

Mitos de la Salud Mental

Yo no tengo problemas en mí salud mental

Realidad: Las afectaciones de la salud mental, especialmente ante la pandemia de COVID-19, son comunes. Por un lado, la Secretaría de Salud federal (SSa) informó que al menos 15 millones de personas en el país padecen algún trastorno mental, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron sobre el incremento continuo de los suicidios en México, especialmente en los adultos jóvenes (de 18 a 29 años).

Los problemas mentales hacen violentas e impredecibles a las personas

Realidad: Aunque esta creencia ha sido ampliamente difundida, la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas. MentalHeatl señaló que, de hecho, solo entre el 3 y el 5% de los actos violentos se pueden atribuir a personas con enfermedades mentales graves y destacó que “las personas que padecen de enfermedades mentales graves son 10 veces más propensas a ser víctimas de delitos violentos en comparación con la población general”.

La debilidad de carácter general problemas de salud mental

Realidad: Existen varias razones por las que una persona desarrolla una enfermedad mental. Contrario a este mito, los problemas en la salud mental se pueden general por factores biológicos, enfermedades físicas, lesiones, química del cerebro, experiencias de vida como traumas o abusos o historia familiar de enfermedades mentales por mencionar algunos.

La terapia es una pérdida de tiempo

Realidad: La terapia es una de las herramientas que permiten a las personas trabajar, aprender y acceder a un sistema de asistencia durante el proceso de atención de una enfermedad mental. De acuerdo con Terapify, “Con ella se pueden promover cambios rápidos de conducta, modificaciones de comportamientos tras sucesos que han marcado al paciente, cambios en las relaciones interpersonales y una reestructuración de la personalidad”.

No puedo hacer nada por alguien con enfermedades mentales

Realidad: Una persona con enfermedades mentales es capaz de superar una crisis, en especial cuando cuenta con un círculo de apoyo y tiene las herramientas necesarias a su disposición, informó Mental Health America. De hecho, parte de los protocolos de acción en caso de crisis es solicitar ayuda a familiares y amigos o ponerse en contacto con un profesional que lo asista.

Por otro lado, el Child Mind Institute de Nueva York recomienda seguir estos pasos cuando alguien está en medio de en una crisis:

• Validar lo que te estén contando

• Preguntar cómo puedes ayudar

• Entender y aceptar los límites de la persona

• No hablar de más ni contar a otros lo que sucedió, a menos que haya una situación de riesgo

• Ofrecer distracciones a la persona cuando sea necesario.

Señales de advertencia en la salud mental

De acuerdo con Mental Healt, algunas las señales que indican un problema de salud mental se presentan por un periodo prolongado de tiempo y siempre tienen que ser analizadas por un profesional con la autoridad para diagnosticar este tipo de afectaciones. Algunas de ellas son:

• Comer o dormir mucho o poco

• Alejarse de las personas y las actividades habituales

• Tener poca energía o nada en absoluto

• Sentir que ya nada importa

• Tener dolores o malestares inexplicables

• Sentirse desesperanzado o indefenso

• Fumar, beber o consumir drogas en mayor medida que lo habitual

• Tener cambios de estado de ánimo significativos que causan problemas en las relaciones

• Tener pensamientos y recuerdos persistentes que no puede sacar de la cabeza

• Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas

• Pensar en lastimarse o lastimar a otros

• No tener capacidad de realizar las tareas diarias, como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO