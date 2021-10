Diputados se oponen a la reforma eléctrica

Madero.- Diputados locales del Partido Acción Nacional, mostraron su rechazo a la reforma eléctrica que propone el Gobierno Federal, ya que ni siquiera garantiza una reducción a las tarifas eléctricas.

Los legisladores Carlos Fernández Altamirano, Edmundo Marón Manzur, Nora Gómez González y Ángel Covarrubias, sostuvieron una reunión en Ciudad Madero en la que acordaron trabajar coordinados para el desarrollo de la zona conurbada.

Para Carlos Fernández, más que una reforma la llamó una contrarreforma, ya que tiene diferentes complicaciones, no tan solo en lo económico, mientras que en los últimos años se ha dado paso a las llamadas energías limpias.

“Supuestamente con esta reforma se pretende bajar la tarifa, pero no veo la manera en que se pueda bajar monopolizando la creación de energía eléctrica en una sola empresa, en este caso la CFE”.

Cuestionó que el Gobierno Federal de Morena dijo que iban a bajar la gasolina y no lo hizo, dijo que bajaría el precio del gas y no lo hizo, “creó una empresa y al contrario ha subido, lo mismo va pasar con el tema de la luz, es una reforma que genera implicaciones en lo económico, inversión”.

Fernández Altamirano, añadió que con la reforma propuesta, México da un paso hacia atrás, “en el futuro nos afectará, no tan solo en el tema de la tarifa, sino también ambiental, no tiene que pensarse, se tiene que votar en contra, tengo confianza en que no va pasar”.

Por Óscar Figueroa