¿Quién mueve la trama de la lucha electoral?

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Se mueven en lo oscurito, son personajes indispensable y costosos para los actores políticos que aspiran a puestos de elección popular, y lo mismo construyen imágenes de hombres o mujeres exitosos y carismáticos con equipos de encuestólogos y granjas de seguidores que inundan las redes con biografías retocadas, prodigiosas hazañas y melosas narrativas, que destruyen la reputación de los adversarios y litigan conflictos postelectorales.

Son los expertos en campañas políticas, una fauna heterogénea de magos de la imagen que se postulan como los que inducen al electorado para que voten por sus clientes, y que se mueven entre el glamour de sus historias ejemplares y estrategias electorales, o maquilan desde su “war room” golpes arteros para aniquilar o debilitar al enemigo. En tiempos no muy lejanos los políticos tamaulipecos, sin reparar en costos ni pensarlo dos veces, contrataban a cualquier precio a estrategas de talla internacional, que iban desde la más experimentada estratega de Latinoamérica Gisela Rubach Lueters, pasando por el obscuro consultor venezolano J.J. Rendón, el estratega regiomontano Mentor Tijerina, la puntual analista del humor social Gabriela de la Riva, incluso hasta las recientes consultoras que cobraron fama desde el calderonismo como Alejandra Lagunes, así como Alejandra Sota, hasta el mismo círculo cercano de los estrategas de George W. Bush.

En las últimas campañas en la que participaron esos estrategas fue en el lapso de 2015 – 2016, precisamente para la elección de gobernador de Tamaulipas. El cineasta neoyorkino que ya tenía trayectoria en técnicas para debatir Cesar MartinezGomariz estuvo con el candidato Francisco Javier Cabeza de Vaca; la maestra Gabriela de la Riva estudió el humor social tamaulipeco para Baltazar Hinojosa Ochoa; Jorge Valdez Vargas contrató una pequeña firma consultora de imagen de Monterrey; y en otro plano estuvo Clara Villarreal con Jesús de la Garza.

PRIMER RETO

Ahora los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas se enfrentan con el primer gran reto a vencer, pues van en contra del reloj en los tiempos marcados para un buen posicionamiento según la mercadotecnia política, sumado al cambio en el humor social del electorado provocado por los estragos de la pandemia del COVID-19. Así lo refiere en exclusiva para EXPRESO la más experimentada estratega de Latinoamérica y pionera en esta materia.

Entre las más de 500 campañas políticas que ha realizado en Iberoamérica la experimentada Gisela Rubach.

Entre las primeras están las tamaulipecas, desde 1993 hasta 2015 cuando capacitó a todos los candidatos de esa contienda.

“Quien quiera ser candidato a gobernador debe estar posicionado en el electorado tres años antes, por lo menos dos, pero sí quieren empezar a moverse un año antes, no hay cómo… y otra vez, no entienden que esta pandemia vino a cambiar todo, esto vino a dificultar todo, y creen que con solo estar en Facebook pueden ganar la elección, cuando todavía las campañas se hacen por tierra, de casa en casa, incluso ahora me tocó en Tlaxcala que los candidatos llegaban con cubrebocas, pero la gente les pedía que se lo quitarán para verles el rostro.

Ya todo cambió”, expresa Gisela Rubach, directora general de Consultores y Marketing Político.

SEGUNDO RETO

Además de no estar posicionados a nivel estatal ninguno de los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas, se enfrentan con el segundo gran reto al no tener una imagen pública consolidada. En las primeras páginas del más reciente libro “Imagen de Crack” de la consultora internacional en imagen pública Clara Villarreal, trae un apartado que dicta: “se extingue todo aquel que no se distingue”, una sentencia casi mortal para la mayoría de los que ya están corriendo por alcanzar la candidatura tamaulipeca de su partido.

“Imagen pública no se trata de cambiar ropitas, de nada sirve que los peinemos bien si ellos no tienen una congruencia con lo que están haciendo o con lo que dicen que están haciendo, es todo un ecosistema; hay que trabajar desde el yo, no desde el ego, desde el yo que quiero demostrar, que quiero hacer, que cambios significativos, desde el crecimiento de un liderazgo. La gente ya no quiere políticos, quiere líderes, por eso no queremos que estudien a ser políticos, sino a ser líderes”, puntualiza Clara Villarreal en entrevista exclusiva.

Clara Villarreal es experta en imagen pública, protocolo y comunicación, desde hace 15 años; conoce la realidad de Tamaulipas en campañas políticas, así como de políticos tamaulipecos, desde 2015 hasta 2020.

TERCER RETO

Tal como indicaba Gisela Rubach, tras la pandemia el humor social cambió y Tamaulipas no es la excepción. En estudios de antropología social realizados por UNOCI Consultores en Comunicación, por primera vez cambiaron drásticamente los sentimientos del electorado de Nuevo Laredo alineándose a la ciudadanía de Matamoros, con análisis desde 2000 hasta 2020 existían más similitudes los neolaredenses con los habitantes de Tampico, quizás de ahí se comprenda el resultado de la elección pasada del 6 de junio, cuando conquistó el resultado en las urnas la opción encabezada por Carmen Lilia Canturosas del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

“El electorado está resentido, molesto, decepcionado con la clase política y los candidatos deben responder a las exigencias de mejor economía, mayor tranquilidad, más ahora con la pandemia donde la gente se quedó sin trabajo o se les murieron familiares, todo eso modifica el humor social”, comenta en exclusiva Kenny Arroyo. Kenny Arroyo estratega internacional, maestra para Latinoamérica de Harvard University, además catedrática de la George Washington University; desarrolló parte de la campaña en 2013 para Alejandro Etienne como candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

CUARTO RETO

Entre los políticos utilizan como broma recurrente “de político desempleado a consultor asegurado”, si bien es una realidad que la mayoría utiliza para insertarse en la nómina de un gobernante amigo o para cobrar el favor de alguno que alcanzó el éxito en las urnas; lo cierto es que existen casos excepcionales de políticos que se han preparado como consultores políticos o consultores en marketing político que ya destacan a nivel nacional, incluso internacional.

Tamaulipas ha exportado a políticos banqueados que ya tienen casos de éxitos como consultores, por ejemplo Ricardo Gamundi Flores que emanó del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como Manuel Muñoz Cano consagrando logros en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas y San Luis Potosí, formado por el grupo del proyecto original del entonces aspirante Enrique Peña Nieto.

Ahora el reto que afrontan los aspirantes a suceder al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca está precisamente en los estrategas, consultores, asesores, y coach de candidatos o candidatas. Hay quienes quieren hacer la estrategia, pero no pueden o no los convencen sus proyectos; pero también están otros que eran consultores pero ahora quieren ser candidatos, como es el caso de Manuel Muñoz Cano.

Sin olvidarnos que las recientes campañas de 2021, que fue la contienda más grande de la historia contemporánea de México, requirió los servicios profesionales de todos los estrategas del país, por lo que ahora muchos han sido atraídos a los proyectos que lograron ganar. En ese sentido, asesores tamaulipecos que estuvieron en la campaña a la gubernatura de San Luis Potosí en este proceso 2020 – 2021, ya se quedaron en tierras potosinas.

QUINTO RETO

Van muy tarde los que aspiran a gobernar Tamaulipas, no tienen imagen congruente, cambió el electorado, no hay estrategas del nivel del reto disponibles que puedan atraer a las campañas tamaulipecas, y todavía los que anhelan ser candidatos o candidatas quieren hacer más, con menos dinero.

Se dice que tan solo para sentarse a conversar con J.J. Rendón, más conocido como el estratega negro, cuesta actualmente 50 mil dólares sin garantizar que trabajará con el proyecto electoral al que se le conoce. Por otro lado se comenta que el estratega digital Sergio José Gutiérrez por llevar una campaña estatal estaría cobrando arriba de 30 millones de pesos, cifra parecida estaría requiriendo Alejandra Lagunes.

Una campaña con el contexto actual que tiene Tamaulipas, tendría un costo piso de 120 millones de pesos.

El verdadero costo por contratación es parte de un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes, por lo que nunca se conocen las cifras exactas, incluso el mismo candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador exigió transparencia en esos contratos refiriéndose solo a J.J. Rendón, Antonio Sola, y sin mencionar a sus propios estrategas, entre ellos mexicanos, venezolanos, así como estadounidenses.

EXPRESO en exclusiva consiguió hablar con una firma internacional con sede en Washington que pidió conservar el anonimato, la que reveló que había sido contactada hace dos semanas por un proyecto político de Tamaulipas por el que había triplicado el presupuesto por las condiciones político-social que presenta la entidad, además solicitaron medidas extremas de seguridad para sus estrategas. Por lo anterior, anticipan que no serán contratados para esa candidatura tamaulipeca.

Sumado a esto, las grandes empresas nacionales con sede en Nuevo León dudan en apoyar a alguna candidatura por la gubernatura tamaulipeca. Hace seis años el Grupo R impulsó al proyecto del actual gobernador, sin embargo, con las recientes revelaciones en los Pandora Papers tendrá otras prioridades; así como las empresas de energía eólica principalmente españolas apoyaron a candidaturas locales, mismas que ahora está ocupadas entre amparos contra el Gobierno de la República y la toma de decisiones de permanencia en territorio nacional.

FIRMAS QUE ANDAN EN TAMAULIPAS

Se sabe que quienes aspiran a gobernar a Tamaulipas, más allá de las intervenciones públicas que ya han realizado, están buscando aliados dentro y fuera de la entidad, con ello, ya están en conversaciones con algunas firmas.

Entre las casas encuestadoras de prestigio, Massive Caller ya está levantando estudios – comentanpara el proyecto del Partido Acción Nacional (PAN); mientras el Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) reveló en exclusiva para EXPRESO que ya tiene meses haciendo levantamientos de casa en casa por el territorio tamaulipeco; el mismo Roy Campos durante su conferencia dictada en la Cumbre Mundial de Comunicación Política realizada en Monterrey, él mismo hizo público lo bien que tienen estudiado a Tamaulipas con su firma Consulta Mitofsky, sin mencionar para quién están trabajando, dejó en claro que no es para el PAN.

Por otra parte, versiones extraoficiales señalan que el estratega venezolano Amaury Mogollón estaría ya operando con los proyectos de Rodolfo González Valderrama y Maki Ortiz Domínguez. Trasciende que parte de la red creada por René Bejarano con su Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) estaría movilizando el proyecto de Carlos Canturosas, aunque todo indica que éste fortalecerá a su hermana en la alcaldía de Nuevo Laredo. Américo Villarreal está en conversaciones con la firma OWL Estrategas, que acaba de llevar la estrategia en Nuevo León.

Todavía sin definir nada por quien lo asesore en estrategia general o de comunicación política, César Augusto Verástegui Ostos, suena más que estaría decidiendo entre las firmas digitales de Espora y Cuadrangular. Jesús Nader Nasrallah trasciende que acaba de romper conversaciones con un despacho importante para que asuma estas responsabilidades su sobrino, por lo menos todavía trae a la consultora regiomontana Raquel Balli Valdés. Aunque tanto Gerardo Peña, así como Luis René Cantú han sostenido reuniones con varios estrategas en oficinas de Nuevo León, todavía no han definido nada.

Quedan sueltos algunos consultores junior, más de nivel local, que muy probablemente serán contratados hasta después de las definiciones políticas finales, es decir, hasta enero de 2022.

POR DAVID DORANTES

EXPRESO-LA RAZÓN